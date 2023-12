Twitch-Streamer entdeckt, wie freizügige Frauen jetzt auf moderne, gruselige Art Geld verdienen

Streamerinnen wie Susu wollen so eine parasoziale Beziehung aber nicht vermeiden, sondern fördern sie sogar und das gelingt dann mit so einem Bot. Die Streamerin Amouranth hat mal erzählt, dass selbst kleine Streamerinnen sehr viel Geld verdienen können, indem sie sich intensiv um wenige, aber wohlhabende Zuschauer bemühen: Solche Männer verlieren das Interesse an Streamerinnen, wenn die größer werden und dann immer mehr Zuschauer haben.

Der Twitch-Streamer Asmongold ist normalerweise für seine Liebe zu WoW und seine Kritik an Blizzard bekannt, äußert sich auf Twitch aber auch immer wieder zu anderen Content-Creatoren im Internet. Nun haben ihn seine Fans auf eine neue Initiative der Twitch-Streamerin susu.jpg aufmerksam gemacht: Die will gegen Nachahmer vorgehen und hat von sich selbst einen Bot erstellt.

