Starfield erhält Monate vorm Release einen „0 Punkte“-Test bei Metacritic

Er bellt 6-Jährige an und setzt sein Zimmer in Brand – Wer ist IShowSpeed?

Fairerweise muss man auch sagen, dass Bethesda zwar für die Einführung von Mikrotransaktionen bei Online-Games berüchtigt ist (die berühmte Pferde-Rüstung), wobei es da sicher “schlimmere Täter” gibt, gerade in Asien . Und dass die Spiele von Bethesda, gerade, weil sie so offen sind, etwas Probleme mit Bugs aufweisen, würde wohl selbst Todd Howard zugeben.

Bethesda – Weil es nicht so wichtig ist, Spiele zu entwickeln, die funktionieren, sondern es wichtiger ist, neue Wege zu finden, wie man so viel Geld aus dem Bankkonto quetschen kann, wie es nur möglich ist.

Was schrieb der Nutzer? In einem Metacritic-Review, das mittlerweile gelöscht ist, war zu lesen:

Am 6. September 2023 ist der Release von Starfield für PC und Xbox. Aber ein Nutzer ist jetzt schon so wütend auf das Spiel, dass er ihm eine der gefürchteten „0 Punkte“-Wertungen bei Metacritic in einem Test verpasst.

