Falls ihr jetzt schon eure Performance in Starfield steigern möchtet, dann schauat euch folgenden Fix an:

Bethesda erklärte bisher nur, dass mit dem nächsten Update auf dem PC Nvidias DLSS unterstützt werde und dass man mit AMD, Nvidia und Intel eng zusammenarbeiten wolle, um die Performance zu verbessern. Die genaue Version von DLSS nannte man jedoch nicht. Ob man sich in Zukunft um die Optimierung von Starfield kümmern will, ist ebenfalls nicht bekannt.

Was ist das Problem? Bisher ist noch nicht sicher, welche Version von DLSS in Starfield implementiert wird, denn hier gibt es wichtige Unterschiede:

Was kommt genau? Bethesda hat eine ganze Reihe Inhalte vorgestellt, die mit dem ersten großen Update für Starfield kommen werden. Dazu zählen unter anderem (via videocardz.com ):

Insert

You are going to send email to