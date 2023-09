Starfield bringt eine Woche nach Release ersten Hotfix für PC und Xbox, soll die Performance verbessern

Bethesda hat am 13. September 2023, also genau eine Woche nach dem offiziellen Release von Starfield am 06. September einen ersten Hotfix veröffentlicht. Außerdem stellten die Entwickler eine kleine Liste mit Funktionen auf, die sich von der Community gewünscht und zukünftig dem Spiel hinzugefügt werden.

Was enthält der Hotfix? Der Hotfix soll die Performance und Stabilität von Starfield verbessern. Zusätzlich wurden Probleme bei einigen Quests behoben.

Hier seht ihr eine Übersicht der Änderungen:

Performance und Stabilität [Xbox Series X|S] Verbesserte Stabilität bezüglich der Installation Verschiedene Stabilitäts- und Performance-Verbesserungen, um die Wahrscheinlichkeit von Abstürzen zu verringern und die Bildrate zu verbessern.



Quests Geld macht’s möglich: Es wurde ein Problem behoben, durch das die Aktivität von Spieler:innen den Fortgang der Quest blockieren konnte. Ins Unbekannte: Es wurde ein Problem behoben, durch das die Quest nach Abschluss des Spiels manchmal nicht mehr verfügbar war. Schatten in Neon: Es wurde ein Problem behoben, durch das die Aktivität von Spieler:innen den Fortgang der Quest blockieren konnte.



Entwickler kündigen DLSS an

In den Patch Notes des Hotfixes kündigten die Entwickler von Starfield zudem eine Liste mit verschiedenen Funktionen an, die das Spiel erhalten soll.

Welchen großen Wunsch will Bethesda erfüllen? Eine angekündigte Funktion, die implementiert werden soll und die viele PC-Spieler freuen dürfte, ist DLSS für Grafikarten von Nvidia. Denn mit dem ersten großen Update für Starfield soll DLSS kommen.

Der Wunsch der Spieler nach DLSS und einer damit verbundenen hoffentlich besseren Performance auf Nvidia-GPUs war so groß, dass sich die Spieler kurzerhand selbst halfen: schon am 05. September ging eine Mod online, die dem Rollenspiel DLSS hinzufügt und die bereits über 180.000 Mal heruntergeladen wurde (via nexusmods.com).

Eingebauter Mod-Support für 2024 geplant

Was versprach Bethesda sonst noch für die Zukunft? Neben DLSS kündigte Bethesda an, einen FOV-Regler (FOV= Field of View, deutsch: Sichtfeld) sowie Helligkeits- und Kontrasteinstellungen hinzuzufügen. Ebenso soll ein HDR-Kalibrierungsmenü und die Unterstützung von 32:9-Ultrawide-Monitoren kommen.

Zusätzlich zu den verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten wurde eine Taste für die Nahrungsaufnahme angekündigt. Die könnte beispielsweise ermöglichen, dass ihr Lebensmittel beim Finden konsumieren könnt und sie nicht erst in euer Inventar lagern müsst. Wie genau die Taste umgesetzt wird, ist allerdings nicht bekannt.

Eine Neuigkeit bezüglich des Mod-Supports gab es noch: Die eingebaute Mod-Unterstützung, die wie schon in Skyrim und Fallout 4 das Nutzen von Mods auf allen Plattformen (PC und Konsole) ermöglichte, soll Anfang des kommenden Jahres starten.

Ein wichtiges Update kam bereits für Besitzer einer Nvidia-Grafikkarte. Mit dem Update könnt ihr bereits eure Performance leicht verbessern. Mit dabei ist auch ein neues Feature:

Starfield: Ein Update von Nvidia verbessert eure Performance, bringt mehr FPS und neues, wichtiges Feature