Wir haben euch in einem kurzen Video zusammengefasst, wer IShowSpeed ist und wie er so schnell berühmt wurde.

Snoop Dogg und Co. – 5 bekannte Welt-Größen, die in Videospielen auftreten

Er bellt 6-Jährige an und setzt sein Zimmer in Brand – Wer ist IShowSpeed?

AMD ist eine Partnerschaft mit Bethesda und Starfield eingegangen. Gemeinsam möchte man das heiß erwartete Spiel weiter entwickeln. Todd Howard von Bethesda hatte bestätigt, dass „AMD-Ingenieure in unserer Code-Basis an FSR2-Bildverarbeitung und Upscaling arbeiten und es sieht unglaublich aus.“ Obendrein heißt es, dass das Spiel für „Ryzen-7000-Prozessoren und Radeon-7000-Grafikkarten“ optimiert sein soll.

