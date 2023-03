Patch bringt klügeren Begleiter zu Sons of the Forest – Doch einige wollen ihren bekloppten Kelvin zurück

Sons of the Forest kam im Early Access auf Steam mit wenig Content, dafür aber mit einer Menge Charme. Einige Spieler meinen jedoch, der erste große Patch hätte so manches von diesem Charme generft.

Die ersten beiden Wochen nach dem Release von Sons of the Forest hatten einen Hauptdarsteller: den Begleiter Kelvin. Für seine trottelig liebenswerte Art wurde er geliebt, gehasst, ignoriert oder einfach erschlagen.

Selbst bei uns der Redaktion hatten wir unterschiedliche Ansichten über das Helferlein mit der Beule im Helm:

Doch das erste große Update hat am Verhalten des Begleiters geschraubt. Dadurch wirkt er weniger trottelig, sein Verhalten ergibt mehr Sinn, was dem Bruder im Walde leider auch etwas die Komik genommen hat.

Kelvin war so schön doof – Manch einer trauert

Was ist mit Kelvin passiert? Der Begleiter war vor dem Patch ein Meister des Slapsticks. Er ließ kein Fettnäpfchen aus, sorgte teilweise für Chaos und zerstöre Stunden an Arbeit mit wenigen Axt-Schlägen.

Seine größte Nummer war der Baumhaus-Gag. Fleißige Spieler bauten sorgfältig angelegte Baumhäuser und blickten mit Stolz auf ihre Zimmerei-Arbeiten.

Einmal nicht aufgepasst, schon nahm Kelvin einen kräftigen Atemzug der frischen Waldluft und schlug mit Schmackes den Baum um, der als Basis für das kunstvolle Gebäude diente. Hier das Video eines Auftritts von Kelvin vor dem Patch:

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Man beachte das Engagement des hilfreichen Begleiters: Er steht so sehr zu seinem Witz, dass er sogar vor seinem eigenen Tod nicht Halt macht.

Auch beim Fischfang sorgte Kelvin für Lacher. Sorgte er doch dafür, ganze Schwärme im örtlichen See auszurotten und auf einen Haufen zu stapeln, der an Fischwilderei grenzt.

Doch die Patch Notes machten dem Spaß ein Ende:

Gefixt: Kelvin fällt keine Bäume mehr, an denen Spielerstrukturen angebracht wurden

Kelvin wird nach einer gewissen Zeit aufhören, Fische zu fangen

Gefixt: Kelvin zerstört keine Radios mehr, wenn er sie fallen lässt

Wie reagieren Spieler? Viele Spieler sind froh über die Anpassungen – die Reaktionen auf das Update waren sehr positiv. Allerdings gibt es den ein oder anderen Spieler, der über den neuen Kelvin nicht ganz so glücklich ist. Dafür spricht ein Thread auf reddit, der über 600 Upvotes sammelte (via reddit.com).

Mit einem Augenzwinkern kommentieren manche User: „Kelvin ist nicht mehr Kelvin“ oder „Ok, ich ersetze Kelvin jetzt. Der nächste Kannibale, der durch mein Tor marschiert, ist mein neuer Begleiter“. User Jnic93 versucht zu beruhigen: „Er schlägt trotzdem unsere Baumhaus-Bäume“.

Schaut man sich weiter um, sind jedoch viele User noch nicht bereit, Kelvin aufzugeben. Sie wollen weiterhin beweisen, wie lustig der Begleiter sein kann und schaffen es auch:

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Welche lustigen Geschichten habt ihr von und mit Kelvin auf Lager? Gibt es eine Verbesserung an den Begleitern, die ihr euch wünscht? Lasst einen Kommentar zum Thema da.

