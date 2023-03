Sons of the Forest landet mit dem ersten Update einen Volltreffer – „Sie haben nicht enttäuscht, gute Arbeit“

Der Steam-Hit Sons of the Forest hat sein erstes Content-Update im Early Access erhalten. MeinMMO sammelt ein paar Reaktionen und sieht eine zufriedene Community.

Sons of the Forest schlug beim Release auf Steam ein wie eine Bombe. Die ersten zwei Stunden konnte man den neuen Survival-Hit nicht mal kaufen, weil die Steam-Server dem Ansturm nicht gewachsen waren.

Jetzt kam das erste Content-Update, hier ein paar der Highlights:

Mini-Boss-Kampf

Ferngläser und Hängegleiter

Defensives Mauertor

Kelvin fällt keine Baumhaus-Bäume mehr

Neue Story-Elemente Hier gibts die kompletten Patch Notes



MeinMMO hat sich umgehört, wie das neue Update ankommt. Wir zeigen euch Stimmen aus der Community, wann das nächste Update kommt und ob es sich lohnt, wieder reinzuschauen. Sucht ihr noch ein paar Starter-Tipps zum Spiel, schaut unser Video:

„Patch 1 – 10/10“

Wie sehen die Reaktionen zum Update aus? Ein Blick ins Subreddit von Sons of the Forest verrät schnell, dass viele Spieler sehr angetan vom Update sind. Es finden sich hunderte positive Kommentare wie der von User Neichin: „Patch 1 – 10/10“ (via reddit.com).

Was auch daran liegt, dass die Entwickler keine großen Erwartungen geschürt haben. Man beantwortete seit Release zwar einige Fragen zur Zukunft, machte aber immer klar: Man nehme sich Zeit, wolle ein cooles Spiel machen.

Der Kommentar von User Lampman28 steht sinnbildlich dafür (via reddit.com): „Ich habe nur ein paar Bugfixes erwartet, aber das ist eine willkommene Überraschung. Sie haben viel mehr hinzugefügt, als ich es im ersten Update erwartet hätte. Gute Arbeit, Endnight Games“.

Viele User haben dabei ihre eigenen Highlights. User adam_nl feiert, dass man endlich Baumhäuser bauen kann, Mercy_CC freut sich über den Boss-Fight, am-345 ist glücklich über die neuen Mauertore (via reddit.com). Und wer den neuen Gleiter ausprobiert hat, ist ohnehin erst mal nur am Fliegen:

Ein paar negative Stimmen kritisieren den dicken Nerf der Shotgun. Die starke Waffe verlor die Hälfte ihres Schadens und einige empfinden die Schwächung als übertrieben. User Sors_Numine schreibt: „Argh, warum haben sie die Shotgun so hart generft. […] Es war meine Ultimate ‚Verschwinde, ich baue hier gerade‘ für Kannibalen“.

Alles in allem kam das Update bei vielen Spielern überragend an.

Lohnt es sich, wieder reinzuschauen? Habt ihr gerade erst einen 20 Stunden Durchlauf hinter euch, dann wartet lieber noch ein paar Wochen ab, bevor ihr ein neues Abenteuer startet. Für einen kompletten Re-Run sind die Änderungen dann doch nicht umfassend genug.

Seid ihr aber neugierig, könnt ihr den neuen Content jedoch in einem alten Speicherstand erleben. Der Mini-Boss spawnt im entsprechenden Bunker und auch die neuen Items lassen sich finden. Erfahrt hier, was die Entwickler sonst noch geplant haben.

Wann kommt das nächste Update? Sons of the Forest plant, alle 2 oder alle 4 Wochen ein neues Content-Update zu bringen. Daran könnt ihr auch schon vorher abschätzen, ob es ein größeres oder ein kleineres Update wird.

Das aktuelle Update kam 2 Wochen nach Release, gilt also als kleines Update. Das nächste Update kommt am 23. März – auch wieder ein 2-Wochen-Patch.

Insgesamt soll Sons of the Forest für 6 bis 8 Monate im Early Access bleiben. Bis Ende 2023 kommt also noch so einiges an Neuerungen auf uns zu, wenn die Entwickler bei dem Content-Takt bleiben, den das erste Update jetzt vorgelegt hat. Das muss sich jedoch erst noch zeigen.

Was sagt ihr zum Update? Was wünscht ihr euch für den nächsten Patch? Lasst einen Kommentar zum Thema da. Sucht ihr Empfehlungen für euren Grind nach Sons of the Forest, schaut hier vorbei: 5 Koop-Games auf Steam, mit denen ihr die Leere nach Sons of the Forest füllen könnt.