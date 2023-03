Sons of the Forest: Gleiter finden und fliegen – So nutzt ihr nützliche Reise-Gerät

In Sons of the Forest gibt es jetzt einen Gleiter. Wir von MeinMMO zeigen euch, wo ihr ihn findet und wie ihr ihn nutzt.

Der Survival-Hit Sons of the Forest hat am 09. März sein erstes größeres Content-Update erhalten. Mit dabei ist ein Fernglas und ein Gleiter, mit dem ihr die Map bereisen könnt. Falls ihr nicht wisst, wo ihr den Gleiter findet, erfahrt ihr hier alle notwendigen Infos, um doch noch durch die Map zu gleiten.

Sons of the Forest Gleiter finden

Wo findet ihr den Gleiter? In der Mitte der Karte von Sons of the Forest ist eine eingeschneite Berglandschaft. Dort findet ihr den schwarzgefärbten Gleiter auf dem Berg an einem Abhang.

An dem Gleiter ist außerdem ein Camp mit orangen Zelten, an dem ihr speichern und schlafen könnt. Der Abgang ist auf der Ostseite des Berges.

Zur groben Orientierung dient die Höhle, in der ihr die Schaufel finden könnt. Doch von der Höhle aus müsst ihr noch ein Stückchen wandern und den Berg erklimmen.

Hier seht ihr die Karte von Sons of the Forest mit dem Fundort des Gleiters:

Die Karte von Sons of the Forest via mapgenie.io

Sons of the Forest Gleiter – So fliegt ihr den Gleiter

Wie nutzt ihr den Gleiter? Der Gleiter ist ein tragbares Objekt, dass ihr nicht in eurem Inventar verstauen könnt. Solange ihr ihn in euren Händen haltet, könnt ihr ihn nutzen. Dafür müsst ihr die Interaktionstaste betätigen.

Wie fliegt man mit dem Gleiter? Das Reise-Gerät kann nicht eigenständig fliegen, es kann nur gleiten. Ihr müsst den Gleiter an einem Abhang ausrüsten und euch von dort hinunterstürzen. Der Abhang, an dem ihr den Gleiter findet, ist ideal dafür.

Bedenkt dabei jedoch, dass ihr während des Gleitens euer GPS nicht ausrüsten könnt. Schaut dementsprechend vorher auf die Karte und überlegt, in welche Richtung ihr fliegen wollt.

Hier nochmal eine Zusammenfassung der Steuerung des Gleiters:

Seid ihr mit dem Gleiter in der Luft, neigt ihr ihn mit der W-Taste nach unten. Dadurch baut ihr Geschwindigkeit auf und begebt euch in einen Sinkflug.

Drückt ihr die S-Taste, neigt sich der Gleiter nach oben und bremst die Geschwindigkeit des Gleiters etwas ab. So könnt einem möglichen Sinkflug entgegenwirken. Da der Gleiter nur gleitet und nicht fliegen kann, ist es nicht möglich, mit ihm in der Luft an Höhe zu gewinnen.



Wollt ihr mit dem Gleiter landen, solltet ihr Bäumen und ähnlichem ausweichen. Bei einer Kollision lasst ihr den Gleiter los und je nach Höhe zieht ihr euch beträchtlichen Fallschaden zu, der euch sogar töten kann. Sucht euch, wenn möglich, immer eine freie Fläche zum Landen.

Um mit dem Gleiter etwas präziser zu landen, drückt die S-Taste und schaut so weit nach oben wie es geht. Ihr bewegt euch jetzt kaum noch nach vorne und seid sehr langsam. Auf diese Weise könnt ihr ähnlich wie mit einem Fallschirm gemächlich zu Boden gleiten.

Wenn ihr mit dem Gleiter gelandet oder abgestürzt seid – und es überlebt habt – könnt ihr ihn weiterhin mit euch rumtragen. Geht einfach erneut zu dem Gleiter hin und rüstet ihn aus. Doch auch beim Tragen des Gleiters lasst ihr ihn fallen, wenn ihr einen Baum oder ähnliches berührt.

Despawnt der Gleiter? In unseren Tests ist der Gleiter, nachdem wir in ihn einmalig eingesammelt haben, nicht despawnt. Er ist stets dort geblieben, wo wir ihn stehengelassen haben.

In folgenden Situationen haben wir einen möglichen Despawn getestet:

Entfernung – Wir haben uns so weit von dem Gleiter entfernt, dass er nicht mehr dargestellt wurde. Als wir anschließend zu der Position zurückkehrten, an der wir den Gleiter stehen ließen, beziehungsweise uns wieder ihn die Renderdistanz begaben, war er immer noch da.

Außerdem konnten wir den Gleiter in unser Camp tragen und schlafen gehen. Nach der Nachtruhe stand er weiterhin in unserem Lager.

Auch beim erneuten Einloggen, nachdem wir den Server verlassen oder das Spiel geschlossen haben, war der Gleiter an der Stelle, an der wir ihn vor dem Ausloggen stehen ließen.

Das erste Update von Sons of the Forest ist gelungen und die Neuerungen wie der Gleiter und das Fernglas kommen gut bei den Spielern an:

