So viel Zeit verbringt ihr jede Woche mit Zocken

So sieht es in anderen Communitys aus: Unsere Kollegen von der GamePro und der GameStar haben unter ihren Usern dieselbe Umfrage durchgeführt. Aus ihren Ergebnissen sickert durch, dass Multiplayer- und MMO-Spieler pro Woche wohl mehr Zeit mit Zocken verbringen.

Der Letzte große Peak war bei Elden Ring, das ist schon hart eskaliert. Regulär sonst im Schnitt 10-15 Stunden pro Woche, wenn überhaupt. Das liegt aber eher an den unterwältigenden Spielen als an Zeitmangel.

Doch nicht bei jedem von euch liegt die sinkende Spielzeit pro Woche nur am Zeitmangel aufgrund von Real Life oder anderen Hobbys. Auch Enttäuschung über die aktuellen Spiele auf dem Markt spielt eine Rolle und war in so manchem Kommentar vertreten.

10-30 wäre die korrekte Antwort. Da es ziemlich schwankt. Hab jetzt aber Mal 20-30 gemacht. 10 zocke ich alleine mit einem Kumpel zusammen pro Woche. Alleine kommt’s echt stark darauf an wie anstrengend die Arbeit war oder ob ich am Wochenende was vorhabe.

Das sagen die Kommentare: In der Kommentarsektion unter der Umfrage haben einige von euch in ihren Posts erzählt, dass ihr früher mehr gespielt habt, als es heutzutage der Fall ist. Die Gründe dafür sind vielfältig. Einige der meistgenannten Gründe sind die „RL-Verpflichtungen“ wie Schule und Job. Aber auch die Familie, mit der ihr eure Zeit verbringt (oder die selbst die Spielkonsolen besetzt), ist ein Faktor.

Das sind die Ergebnisse: Insgesamt haben an der Umfrage zum Zeitpunkt der Auswertung am 20. September 2022 4.573 Leserinnen und Leser teilgenommen. Die Stimmenverteilung sah dabei folgendermaßen aus:

Ihr habt uns auf diese Frage zahlreich geantwortet und die Umfrage hat über 4.500 Stimmen gesammelt. Hier ist, was ihr uns so erzählt habt.

Darum ging’s: In einer Umfrage haben wir euch gefragt, wie viel Zeit ihr wöchentlich in etwa mit Zocken verbringt. Immerhin ist freie Zeit wertvoll und viele von uns haben neben dem Gaming auch andere Hobbys, ganz zu schweigen von wichtigen Dingen wie Schule, Arbeit, Freunde und Familie.

