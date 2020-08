Final Fantasy XIV: Spieler nutzt 24 Accounts gleichzeitig, zahlt über 300€ im Monat

Ein japanischer Spieler hat sich ein besonderes Setup für Final Fantasy XIV aufgebaut. Er besitzt 24 aktive Accounts, die er auch auf höchstem Level spielt.

Für viele von uns ist Gaming eine Leidenschaft, in die wir jede Menge Zeit und Geld investieren. Der japanische Spieler WinX24 bringt die seine Liebe für das MMORPG Final Fantasy XIV auf ein neues Level.

Was macht WinX24? Der Spieler mit dem Charakternamen Winxxx Shily ist auf den japanischen Servern Alexander und Anima beheimatet. Dort zockt er wie jeder andere mit seinen Freunden und Raid-Mitgliedern eigentlich ganz normal FFXIV. Mit dem kleinen Unterschied, dass er dabei 24 verschiedene Accounts nutzt.

Dabei gammeln seine Accounts nicht einfach nur vor sich hin und bleiben ungerührt. Jeder der Charaktere, die man in seinen Videos und auf Twitter sieht, hat mindestens eine Klasse auf Max-Level 80 und hat den schwersten Content in FFXIV in der Tasche: Die ultimativen Kämpfe gegen Bahamut, Ultima Waffe und Alexander.



Alle Charaktere auf diesen Bildern gehören einem einzigen Spieler.

Das sieht man anhand der besonderen leuchtenden Waffen, die die Charaktere hübsch zur Schau stellen. Man erhält sie nur, wenn man diese äußerst schweren Raids meistert.

Es ist nicht klar, ob das wirklich alle Charaktere von WinX24 sind oder ob er noch mehr hat, die vielleicht unterlevelt sind und kein Endgame-Content machen können. Es ist dennoch eine ordentliche Menge, vor allem, wenn man bedenkt, dass er für jeden Account die Abo-Kosten zahlt.

Wie spielt er so viele Charaktere? Für die Menge an Accounts hat sich WinX24 auch ein besonderes PC-Setup gebaut. Seine Zocker-Ecke besteht aus einer ganzen Reihe an Monitoren und PCs:

So sieht das Setup von WinX24 aus.

Dieses Setup wird von ihm auch ausgiebig genutzt, wie man es in seinen Videos auf YouTube sehen kann. Zwar spielt er auch häufig die Charaktere einfach einen nach dem anderen, aber in mehreren Videos nutzt er die Macros im Spiel, um sie in Gruppen durch die Gegend zu schleppen und verschiedene Inhalte zu erledigen.

Wie das alles in Aktion aussieht, könnt ihr euch in einem seiner Videos anschauen:

In dem Video besucht WinX24 den instanzierten Inhalt Eureka Pagos. Dort nutzt er einige Macros, um die meisten Charaktere auf „Follow“ zu setzen, damit sie seinem Hauptcharakter hinterher laufen.

Man sieht aber auch, dass es nicht gerade einfach ist und er dabei auch wiped. Deswegen spielt er die vielen Charaktere in seinen Videos normalerweise einzeln. Multi-Boxing ist in den Ultimativen Kämpfen schlicht unmöglich.

Wie viel kostet der Spaß? Auf seinem Twitter-Account gibt WinX24 an, dass ihn die vielen Abos für das MMORPG monatlich „40.000 Yen“ kosten, was umgerechnet etwa 318,94€ sind.

Aber seine Ausgaben hören dort nicht auf. In seinen Videos sieht man, dass er auch verschiedene Gegenstände aus dem Cash-Shop besitzt, wie etwa die Carbuncle-Mounts. Sie kosten ohne Rabatt 16,80€.

Normalerweise wird das Mount nach dem Kauf an alle Charaktere eines Dienst-Accounts geschickt, man muss es also nur ein Mal kaufen. Da es sich aber bei den Charakteren von WinX24 um separate Dienst-Accounts handelt, musste er entsprechend jedes Mal die 16,80€ zahlen.

Seine Ausgaben für Final Fantasy XIV werden daher weit über dem liegen, was der Durchschnittsspieler raushaut.

