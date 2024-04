Deutsche Spielerin des Jahres prangert Twitch an

Die deutsche Spielerin des Jahres, Streamerin Pia „Shurjoka“ Scholz, prangert über den Nachrichten-Dienst Twitter den Streaming-Dienst Twitch an, wo sie ihr Geld verdient. Twitch versage darin, seine Streamerinnen zu schützen. Mittlerweile sei es auf der Plattform „alltäglich“, dass sich Streamer über das Thema Suizid lustig machten oder Gewalt-Phantasien verbreiteten. Twitch reagiere auf Beschwerden nicht.

Warnung: Im Artikel wird das Thema „Suizid“ behandelt.

Dafür prangert Shurjoka nun Twitch an:

Die Streamerin Shurjoka wirft Twitch vor, nichts mehr zu tun, um die eigenen Regeln durchzusetzen.

Sie habe sich mehrfach über deutliche Verstöße gegen die Regeln auf Twitch beschwert, aber ihre Beschwerden werden einfach abgelehnt.

Dabei liege Twitch sogar ein Gerichtsurteil des Landgerichts Frankfurt vor, dass ein Streamer rechtswidrige Aussagen gegen sie getätigt habe, sie hätte Suizidalität provoziert (via twitter). Dennoch reagiere Twitch nicht, wenn andere Streamer diese Aussagen wiederholen.

“Twitch monetarisiert Hass”

Welche Dinge hat Shurjoka gemeldet? Shurjoka geht es offenbar vor allem um Aussagen des Streamers Nemesis316.

Ihm wirft Shurjoka vor, nur erfolgreich zu sein, weil er sich permanent mit ihr auseinandersetzt. Im Dezember 2023 hatte sie ihn mit einem DMCA-Strike von Twitch sperren lassen.

Der Streamer Nemesis 316 streamte 2022 1018 Stunden “Dead by Daylight” und erreichte im Schnitt 15 Zuschauer.

2023 streamte er 1.103 Stunden “Just Chatting” und erreichte damit im Schnitt 173 Zuschauer.

Sie wirft dem Streamer vor, er würde er immer wieder die Regeln von Twitch brechen – Twitch würde das aber nicht ahnden, sondern habe ihn sogar zum Partner befördert.

Shurjoka sagt, sie habe in einem Panel thematisiert, dass sie und ihr Umfeld auf Twitch siebzig auch strafrechtlich relevante Verstöße gemeldet hätten: Verstöße wie Holocaust-Relativierung oder Folter-Phantasien.

Aber die Sitten auf Twitch seien so verlottert, dass Streamer öffentlich zugeben würden, dass sie das tatsächlich gemacht hätten und sich darüber noch amüsieren (via twitter):

Twitch monetarisiert Hass, Folterfantasien und Witze über Solidarität 2024. Gestern habe ich auf einem Panel darüber gesprochen, dass Twitch keinen Hass moderiert, so wenig, dass voll monetarisierte Streamer selber lachend zugeben, dass sie Regelverstöße begehen. Shurjoka

Streamerin glaubt: Twitch lehnt Meldungen ungeprüft ab

Was ärgert sie besonders? Shurjoka prangert vor allem an, dass sie mehrfach Clips gemeldet hat, in denen Suizid verharmlost werde. Doch Twitch lehne diese Meldungen ab.

Sie sagt: Ihr wurde zugesichert, dass echte Menschen ihre Meldungen prüfen – aber heute seien alle Meldung innerhalb von einer 1 Minute gesichtet und abgelehnt worden.

Kann sie das nicht anders klären? Shurjoka sagt, dass sie ein direktes Gespräch mit einem Twitch-Mitarbeiter gesucht hat, der sie darauf hingewiesen habe, wie wichtig es sei, konkrete Timestamps bei Meldungen anzugeben. Wäre das gegeben, würde die zuständige TEE-Abteilung sofort auf Meldungen reagieren.

Aber auch formale korrekte Meldungen hätten nichts gebracht und das Gespräch sei im Sand verlaufen.

Shurjoka ätzt: Twitch habe offenbar 2023 alle Mitarbeiter aus dem TOS-Team entlassen und das sei dem Rest der Firma nicht aufgefallen.

Es wirke jetzt so, als seien Gewaltfantasien etwas, das für Twitch einfach zum Geschäft dazugehört.

Sie sagt: Es sei eine “Unverschämtheit, was hier abgeht”.

Twitch scheint im Rechts-Bereich eine große Schwachstelle zu haben

Was könnte das Problem sein? Im Dezember 2023 hatte Twitch im Konflikt um Shurjoka gehandelt und einen Streamer permanent gebannt, weil der sich angeblich über Traumata lustig gemacht habe.

Der ist dann aber vor Gericht gezogen und hat Twitch in einem Prozess vor dem Landgericht Braunschweig regelrecht vorgeführt. Der Streamer hatte sich einen auf Medienrecht spezialisierten Anwalt einer Kanzlei zugelegt, die auch AFD-Politiker in Rechtsstreitigkeiten vertritt.

Twitch wirkte vor Gericht, laut der Darstellung des Streamers, nicht professionell. So konnte deren Anwälte angeblich keine konkreten Beispiele für Fehlverhalten vorweisen und Twitch habe sich nicht an die notwendigen Bedingungen gehalten, um den Streamer zu bannen, wie eine Warnung und eine genaue Begründung.

Offenbar hatte Twitch lediglich die Strategie, dem Gericht zu erklären, dass das deutsche Recht im Falle der permanenten Sperre eines Streamers nicht greife und der Fall nach US-Recht behandelt werden müsse. Als diese Strategie abgelehnt wurde, wirkten sie recht hilflos.

Auch andere deutsche Streamer sind in der Vergangenheit erfolgreich gegen Twitch vorgegangen und haben sich auf die Plattform zurückgeklagt.

Generell hat Twitch auch in Amerika immer wieder Schwächen gezeigt, wenn juristische Probleme auftraten. So hat die Musik-Industrie 2020 juristischen Druck auf Twitch ausgeübt und die schienen sofort in Panik zu verfallen und gaben diese Panik direkt an die Streamer weiter:

