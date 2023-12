Streamerin sieht sich gezwungen, gegen ungeschriebene Regel zu verstoßen, lässt Streamer von Twitch bannen

Der Streamer kündigte bereits an, zurückzukommen. Es kann also davon ausgegangen werden, dass es sich nicht um einen permanenten Bann handelt.

Nemesis316 erklärt zudem, er habe weder Shurjokas Streams restreamt, noch sie beleidigt, verleumdet oder sexualisiert (via X ). Was genau in seinem Stream vom 18. Dezember 2023 vorgefallen ist, lässt sich nicht nachvollziehen, da das VoD durch die Sperrung seines Kanals nicht mehr aufrufbar ist.

Streams, die sich auf das Zitatrecht beziehen, seien nicht betroffen, so Shurjoka. Ihr gehe es speziell um „Hatefluencer“, die ihre VoDs zeigen würden, um sie fertig zu machen. Als „Hatefluencer“ bezeichnet man Personen, die Hass und Hetze in sozialen Medien verbreiten.

Nun kündigt sie an, DMCA-Strikes gegen Streamer zu erwirken, die ihre Streams nicht nur vollständig auf ihren eigenen Kanälen zeigen, sondern sie dabei beleidigen, verleumden, sexualisieren oder pathologisieren, ihr also Krankheiten oder krankhaftes Verhalten unterstellen.

Gegen welche ungeschriebene Regel hat Shurjoka verstoßen? Wie Shurjoka kurz nach Bekanntwerden des Banns auf ihrem eigenen X-Account schrieb, habe sie den Bann über einen sogenannten DMCA-Strike erwirkt. Sie machte also offenbar ihre Urheberrechte an Inhalten geltend, auf die Nemesis316 reagiert hatte.

So hat er sich auch mit der Thematik rund um Pia „Shurjoka“ befasst und Reaction-Streams sowie YouTube-Videos über die Streamerin veröffentlicht. Am 18. Dezember 2023 wurde sein Twitch-Bann über den automatisierten Account StreamerBans auf X , ehemals Twitter, bekannt gegeben.

Wer wurde gebannt? „Nemesis316“ ist ein Streamer, dessen Content sich lange auf Dead by Daylight konzentrierte. Mittlerweile hat er sich aber auf Reaction-Streams sowie „politische und gesellschaftskritische“ Inhalte verlagert, wie er in seiner Beschreibung auf Twitch schreibt.

