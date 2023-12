Nach Twitch sperrt die nächste Plattform KuchenTV

Der deutsche Meinungsblogger Tim „KuchenTV“ Heldt befindet sich seit Monaten in einer Auseinandersetzung mit der Twitch-Streamerin Pia „Shurjoka“ Scholz. Anfang Dezember 2023 erhielt der 28-Jährige einen Bann von Twitch. Nun folgt mit X.com (ehemals Twitter) die nächste Plattform.

Was hat es mit dem Bann auf sich? KuchenTV war am 8. Dezember 2023 auf Twitch gesperrt worden, zwei Tage nachdem er in einem knapp 7-stündigen Stream über die „Gamerin des Jahres“ Shurjoka Aussagen wie „der Twitch-Support gibt einen Scheiß auf dich“ getätigt hatte.

Shurjoka hatte daraufhin die Video-Plattform YouTube dazu aufgerufen, dem Beispiel von Twitch zu folgen und den Content Creator ebenfalls zu sperren. KuchenTV hatte sich in mehreren Posts auf X (ehemals Twitter) über die Sperre beschwert und angekündigt, rechtlich dagegen vorgehen zu wollen (via X).

Zudem hatte er Posts verfasst, in denen er seinerseits einen Bann für Shurjoka forderte. Stattdessen wurde sein X-Account am 14. Dezember, eine Woche nach seinem Twitch-Bann, ebenfalls gesperrt.

KuchenTV äußert sich bislang nicht zum Bann

Warum wurde KuchenTV gesperrt? Die genauen Gründe für die Sperre sind derzeit nicht bekannt. Auf X erscheint lediglich die Meldung, dass Accounts bei Verstößen gegen die Regeln des Kurznachrichtendienstes gesperrt werden.

Fans des Content Creators vermuten, dass Shurjoka und ihre Community den Bann mit Massen-Meldungen des Accounts erwirkt haben könnten. Für diese Theorie gibt es keine Beweise. Andere Nutzer halten jedoch dagegen, dass die Streamerin selbst wohl schon längst gesperrt wäre, wenn es nur nach Massen-Meldungen ginge (via X).

Shurjoka selbst erklärt auf X, nichts mit der Sperre zu tun zu haben.

Andere vermuten sexualisierte – offenbar humorvoll gemeinte – Äußerungen über Minderjährige als möglichen Grund für den Bann (via X)

Wie reagiert KuchenTV? Der Content Creator teilte einen Screenshot der Sperr-Benachrichtigung von X am Morgen des 15. Dezember 2023 in einer Story auf seinem Instagram-Account, äußerte sich jedoch nicht weiter dazu. Es ist wahrscheinlich, dass er plant, gegen den Bann vorzugehen, wie er es auch in Bezug auf seine Twitch-Sperre angekündigt hat.

Kann KuchenTV rechtlich vorgehen? Der Content Creator hat bereits vermeldet, gerichtlich gegen den Twitch-Bann vorgehen zu wollen und könnte dies auch bei der Sperre von X in Erwägung ziehen. Der befreundete Content Creator Theo „Scurrows” Bottländer hat sich bereits erfolgreich zurück auf Twitch und TikTok geklagt:

Deutscher Streamer klagt sich auf TikTok zurück: Darf nicht gesperrt werden, sonst drohen 250.000 € Strafe