Shooter-Experte und Twitch-Star Shroud veröffentlicht eigenen PC – Das kann er und so kommt er an

Was sagt das Netz zu der Ankündigung? Wie zu erwarten war, hat die Ankündigung von Shrouds Kooperation mit MAINGEAR eine regelrechte Welle an Reaktionen auf Twitter hervorgerufen, wovon ein Großteil positiv, bis fast schon euphorisch ausfiel.

Was also der tatsächliche Baupreis ist, lässt sich nur schwer sagen. Ein Aufschlag von 200 € ist zwar schon happig, aber auch noch kein komplett dreistes Abziehen.

Der bekannte Twitch-Streamer Shroud hat am 18. November verkündet, dass er eine Partnerschaft mit dem PC-Hersteller MAINGEAR eingegangen ist. Zu dieser Ankündigung zeigte er auch gleich einen limitierten High-End-PC mit dem Namen MG1: Shroud Edition. MeinMMO liefert euch alle Informationen zu dieser Partnerschaft und zeigt euch, was der neue Computer so drauf hat.

