Die RTX 4090 von Nvidia ist die aktuell schnellste Grafikkarte. Sie ist sogar so leistungsstark, dass ihr damit Passwörter knacken könnt. Ein Experte zeigt wie und verwendet nicht nur eine, sondern gleich ein knappes Dutzend davon.

Nach der Vorstellung der RTX 4080 und RTX 4090 gibt es mittlerweile auch die ersten unabhängigen Tests zur RTX 4090. Und die zeigen, wie schnell diese neue GPU von Nvidia ist. Zum aktuellen Zeitpunkt (18.10.22) bekommt ihr keine Grafikkarte mit mehr Leistung.

Nun hat ein Experte noch eine andere Möglichkeit gezeigt, wie man die Performance der RTX 4090 verwenden kann. Denn er hat mit einer handvoll Grafikkarten getestet, wie schnell man Passwörter knacken kann. Und das Ergebnis ist beeindruckend.

Mit 8 Grafikkarten knackt Experte 200 Milliarden Kombinationen in unter 1 Stunde

Was hat er gemacht? Sam Crole ist Softwareentwickler und Security-Forscher und hat in einem Test ausprobiert, wie viel Performance die RTX 4090 liefern kann.

Zum Einsatz kam das bekannte Passwortcrackingtool Hashcat in der Version 6.2.6. Damit lassen sich diese gezielt angreifen. Das Programm wird vor allem von Sicherheitsforschern genutzt und Sam Crole war einer der Entwickler hinter diesem Tool.

Im Test konnten 8 „Geforce RTX 4090“-Grafikkarten ein gehashtes Passwort in 48 Minuten knacken, was ziemlich beeindruckend ist. Die RTX 4090 ist damit doppelt so schnell wie die RTX 3090, die bisher der Spitzenreiter gewesen sein soll.

Theoretisch könnte also jeder Gamer, der genügend Geld für eine RTX 4090 hat, in wenigen Tagen halbwegs sichere Zugangscode knacken. Viele Nutzer stecken aber wenig Zeit in ihre Kennwörter oder nutzen sehr einfache Codes. Hier dürfte dann ein RTX 4090 noch etwas schneller sein.

Einen Nachteil hat die Sache jedoch für den „Hacker“: Der Nutzer benötigt Zugriff auf das gehashte Passwort.

Tipps zu starken Kennwörtern: Ihr sucht Tipps und Tricks für Passwörter und wollt wissen, was ihr sonst eure Daten oder Zugänge besser schützen könnt? Dann schaut doch einmal in unsere Tipps. Hier erklären wir euch, wie ihr eure Zugangscodes stärker und sicherer machen könnt:

