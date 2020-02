Seit vergangenem Freitag findet man in Pokémon GO Shiny Riolu. Das neue Shiny zu bekommen, könnte ganz schön teuer sein. Trainer haben berechnet, dass man 150 Euro für die theoretische Chance hinlegen muss.

Darum geht es: In dem Sinnoh-Event, welches heute Abend, den 10. Februar, um 22 Uhr endet, gibt es erstmalig Shiny Riolu aus den Eiern. Dafür ist es sogar etwas häufiger in 7-km-Eiern zu finden.

Wer ein Shiny Riolu schlussendlich haben möchte, der muss aber tief in die Tasche greifen, um gute Chancen zu haben. Um die 150 Euro muss man hinlegen, um eine gute Wahrscheinlichkeit zu haben.

700 Eier für ein Shiny Riolu

So wurde gerechnet: Riolu ist im Sinnoh-Event mit einer Chance von etwa 1 zu 14 aus den Eiern geschlüpft. Dazu kommt dann noch die Shiny-Chance von Baby-Pokémon, die bei 1 zu 50 liegt.

Rechnet man diese beiden Chancen zusammen, dann liegt die Wahrscheinlichkeit bei 1 zu 700, dass man ein Shiny Riolu aus einem Ei bekommt. Das bedeutet wiederum, dass man 700 Eier ausbrüten muss, um das gewünschte Shiny zu erhalten.

Die Shiny-Form von Riolu ist ziemlich selten

Wie teuer ist der Spaß? Wer 700 Eier ausbrüten möchte und dafür nicht auf die kostenlose Brutmaschine setzt, der muss sich ganze 234 Brutmaschinen kaufen.

Kauft man die Inkubatoren aktuell in der Abenteuerbox, dann muss man ganze 13 Boxen kaufen, denn aktuell gibt es 18 Brutmaschinen pro Box.

Um 13 Boxen zu kaufen, braucht man 19.240 Münzen, die in etwa einen Wert von 150 Euro entsprechen. Zumindest müsste man dafür die Münzenbundles für 109,99€ und für 43,99€ kaufen. Streng genommen ist man dann bei 153,98€, hat dann aber noch 460 Münzen übrig.

700 Eier muss man ausbrüten, um eine theoretische Chance auf Shiny Riolu zu haben

So sieht die Realität aus: Die Chance auf Riolu ist nur im Sinnoh-Event erhöht. Damit man also „nur“ 700 Eier ausbrüten muss, müsste man sie allesamt im Sinnoh-Event erhalten.

Das ist allerdings gar nicht möglich, denn das Sinnoh-Event geht nur ein Wochenende über. So viele Geschenke kann man pro Tag aber nicht aufmachen, um insgesamt auf die 700 7-km-Eier zu kommen.

Pro Tag konnte man im besten Fall in etwa 40 Eier aus den Geschenken erhalten. Hat man so viele Eier an allen 4 Eventtagen erhalten, dann kommt man gerade mal auf 160 Eier und nicht auf die erforderlichen 700 Eier.

Pokémon GO möchte immer mehr Geld von euch – Dabei könnte es anders gehen

Das muss man bei den Rechnungen beachten: Natürlich dreht sich hier alles um Wahrscheinlichkeiten. Ihr könnt auch direkt im ersten Ei ein Shiny Riolu gehabt haben oder brütet sogar 1.000 Eier aus und kommt nicht an das begehrte Shiny. Wer also bereits ein Shiny Riolu hat, der kann sich glücklich schätzen.

Diese Rechnung zeigt nur, dass Shiny Riolu verdammt selten ist und unterm Strich, wenn man es unbedingt haben möchte, ziemlich kostspielig werden kann.

Zudem muss man bedenken, dass diese Chance nur für das Sinnoh-Event berechnet wurde. Außerhalb vom Event ist Riolu deutlich seltener in den Eiern, wodurch man zukünftig noch mehr Glück haben oder noch mehr Geld hinlegen muss.

Bereits zum Release von Riolu im vergangenen Jahr berechneten Spieler, dass man 50 Euro ausgeben muss, um eine gute Chance auf das begehrte Pokémon zu haben.

