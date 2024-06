Ihr wollt diesen Schul-PC aus Südkorea, glaubt uns

Trailer zu Diablo 4 Vessel of Hatred gibt Einblick in die Story der Erweiterung

Elektroautos könnten von etwas profitieren, was ihr morgens trinkt, um in die Gänge zu kommen: Koffein

Chef ruinierte seine Firma in 59 Sekunden auf Twitch – Was wurde aus ihm?

In Deutschland gibt es über 400 USB-Sticks, die aus Wänden herausragen – Was ist das „Dead Drops“-Projekt?

RFA One: So könnte der Start der leistungsstärksten deutschen Orbitalrakete aussehen

Ist das die Regel in Südkoreas Schulen? Schwer zu beantworten, da es auch in den Kommentaren unter dem Post hochgevoteten Widerspruch von einem anderen augenscheinlich ehemaligen (2021 abgegangenen) Schüler gibt. Dieser abgebildete PC soll nach Angaben des ursprünglichen Reddit-Nutzers erst 2024 angeschafft worden sein. Zuvor seien ältere Modelle im Einsatz gewesen, CPU i7 6700. Allerdings mag auch manche deutsche Schule dieses Niveau locker unterbieten.

Was für Hardware steckt in dem Rechner?

Wieso sollte ich einen Schul-PC wollen? Die sind doch lahm. In Südkorea sieht das mindestens in diesem Fall an einer öffentlichen Schule anders aus. Das ist keine Krücke, sondern lässt wahrscheinlich sogar den durchschnittlichen Gamer-PC in Deutschland Staub schlucken.

