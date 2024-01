LoL: Europäische Legende spielt bei T1 in der zweiten Liga in Südkorea – So schneidet Rekkles ab

Rekkles zählt zu den größten ADC-Talenten in League of Legends. Er wechselte auf Support zu T1 und spielt aktuell in der zweiten Liga in Südkorea. Doch wie macht er sich eigentlich dort?

Das ist die Situation: Die europäische ADC-Legende Carl Martin Erik Rekkles Larsson hat in der Off-Season einen bemerkenswerten Schritt in seiner Karriere unternommen. Nachdem er zuvor unter anderem für Fnatic, G2 Esports und Karmine Corp gespielt hatte, ist er jetzt dem südkoreanischen Team T1 Esports Academy beigetreten, und zwar nicht als ADC, sondern als Supporter.

Inzwischen trainiert der Schwede in der südkoreanischen Soloqueue und zeigte dort bereits erstaunliche Leistungen. Aktuell laufen die LCK (Spring 2024 Split). Er spielt in der zweiten Liga, also in der LCK Challengers (LCK CL).

Mit 27 Jahren zählt er schon im E-Sport zu den alten Hasen und viele fragten sich, wie er wohl in Südkorea abschneiden würde. Offensichtlich kann er nicht nur in der Soloqueue als Supporter glänzen, sondern auch in der LCK Challengers Liga.

Rekkles hat aktuell die höchste KDA in der LCK CL

Wie schlägt sich Rekkles in der LCK CL? Statistisch gesehen hat Rekkles laut gol.gg zum Start der LCK CL aktuell die höchste KDA in der Liga. Allerdings hatte er keinen guten Start mit seinem Team in diesem Split.

Am 16. Januar verlor er mit seinem Team 2:1 gegen KDF Challengers.

Bisher haben sie ein paar Spiele gewonnen, aber insgesamt hat das Team in diesem Split noch kein Best of 3 gewonnen.

gewonnen. Sie haben auch gegen DK Challengers, HLE Challengers und FearX Youth verloren.

Insgesamt hat er aktuell nach 11 Spielen eine KDA von 7.1 – durchschnittlich 2.2 Kills, 1.4 Tode und 7.5 Assists pro Game. Die KDA ist nicht alles, doch die Statistik zeigt, dass er sich ziemlich gut zu machen scheint.

Rekkles ist besonders für seine Janna bekannt, doch auch auf Champions wie Senna und Renata glänzt er. Als ehemaliger Main-ADC bietet sich natürlich auch Senna (Marksman-Support) enorm an und das beweist er auch.

In seinem ersten Game in diesem Split legte er mit Senna eine starke Performance hin, hier könnt ihr seine Stats sehen:

Für einige Siege wurde er auch als Player of the Game ausgezeichnet.

Was könnte das Problem sein? Die offensichtlichen Probleme liegen in der Kommunikation. Als Europäer in einem südkoreanischen Team möchte Rekkles noch einige koreanische Wörter lernen, um ein paar Shotcalls machen zu können. Rekkles sagte, es sei für ihn Ordnung, zu spielen und nicht zu sprechen, da er schon lange spiele. Allerdings seien seine Teamkollegen Neulinge und bräuchten Führung im Spiel. Er möchte einige Wörter lernen, damit sie ihm folgen können.

Es bleibt abzuwarten, wie sich das T1 Academy Team weiterhin in der LCK CL schlagen wird. Am kommenden Montag, den 29. Januar, spielen sie schätzungsweise um 11:00 Uhr gegen DRX Challengers. Mal sehen, ob sie diesmal den Sieg im Best of 3 für sich holen können.

Warum sich Rekkles für T1 entschieden hat, haben wir euch hier zusammengefasst: LoL: Europäische Legende wechselt mit 27 in die 2. Liga Koreas – Erklärt die Entscheidung, die so irre wirkt