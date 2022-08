Pokémon GO: Neue wöchentliche Box gibt euch ab morgen 1 Item – Alle Inhalte

In Pokémon GO könnt ihr euch ab dem 22. August wieder eine neue wöchentliche Box sichern. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, welches Item euch darin erwartet.

Um welche Box geht es? Jede Woche könnt ihr euch im Ingame-Shop von Pokémon GO eine sogenannte „Wöchentliche Box“ für eine PokéMünze kaufen. Während diese bis zum Ende der Alola-Jahreszeit immer die begehrten Fern-Raid-Pässe brachte, befinden sich seit dem Start der Season of GO andere wöchentlich wechselnde Items darin.

Nun sind die Inhalte der nächsten Box bekannt. Was sie euch bringt und ab wann ihr sie genau bekommt, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Das bekommt ihr in der Wochenbox ab 22. August

Was steckt drin? Bereits in den vergangenen Wochen haben die Pokéminers, eine Gruppe von Dataminern, die Inhalte der kommenden Boxen korrekt vorausgesagt. Und auch heute wurden auf ihrem Twitter-Kanal die Inhalte der neuen Box veröffentlicht, die ab dem 22. August im Spiel abrufbar sein wird.

Demnach erwartet euch darin folgendes Item für eine PokéMünze:

1x Magnet-Lockmodul

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Bereits seit einigen Wochen lässt sich in der 1-Münz-Box nur noch jeweils ein Item finden. Häufig wurde dabei auf Module zurückgegriffen. Da es in der letzten Woche wiederum aber ein Glücksei in der Box gab, scheint es so, als würde Niantic hier noch testen, welche Items für die Spieler wirklich interessant sind.

Ab wann bekommt man die Box? Die wöchentliche Box ist ab dem 22. August 2022 um 06:00 Uhr Ortszeit in eurem Ingame-Shop verfügbar. Wenn sie euch nach dieser Zeit noch nicht angezeigt wird, dann startet das Spiel am besten einmal neu. Im Anschluss sollte die Box neben den anderen Paketen im Shop zu finden sein.

Wie lange könnt ihr euch die Box sichern? Wie gewohnt wird die Box wieder eine ganze Woche im Ingame-Shop zum Kauf zur Verfügung stehen. Bedenkt jedoch, dass ihr sie nur ein einziges Mal einlösen könnt. Danach müsst ihr auf die nächste Box warten. Diese erscheint ab dem 29. August in eurem Spiel.

Wie gefallen euch die Inhalte der neuen wöchentlichen Box? Werdet ihr euch das Magnet-Lockmodul sichern? Oder habt ihr davon eh bereits genug und spart euch deshalb die Münze lieber auf? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare.

In den kommenden Wochen steht in Pokémon GO noch einiges an. Wir zeigen euch alle Events im August und welche sich davon besonders lohnen.