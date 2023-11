Pokémon GO: Warum eure neuen Felino nützlicher sind, als ihr denkt

In Pokémon GO konnten Trainer gerade viele Felino und dessen Paldea-Variante schnappen. Aber nützen die was?

Das ist in Pokémon GO los: Am Wochenende lief der Community Day mit Felino und seiner Paldea-Version. Paldea-Felino feierte dabei sein Debüt im Spiel und war zum ersten Mal zu fangen.

Somit gab es gleichzeitig eine weitere Pokémon-Premiere, denn Paldea-Felino hat eine eigene Weiterentwicklung namens „Suelord“. Das kann man nun ebenfalls erstmals in Pokémon GO spielen.

Zahlreiche Trainer haben am Sonntag also ihre Sammlung um Felino, Morlord und Suelord erweitert.

Und auch, wenn die drei Monster nicht nach großen Kämpfern aussehen, sollte man sie nicht einfach in seiner Sammlung verstauben lassen. Denn gerade die Weiterentwicklungen haben ihren Nutzen.

Was können Suelord und Morlord in Pokémon GO?

Hier glänzen die Felino-Entwicklungen: Eins vorab: In den Raids werdet ihr nicht allzu viel mit Felino und seinen Entwicklungen anfangen können. Hier gibt es einfach bessere Optionen bei den besten Angreifern in Pokémon GO.

Anders sieht das schon in der PvP-Kampfliga aus. Hier haben sowohl Suelord als auch Morlord einen Platz und können ordentlich austeilen.

Paldea-Felino in Pokémon GO und Suelord

Suelord landet derzeit auf Platz 11 im Ranking der besten Pokémon für die Superliga von der Plattform PvPoke. Es hält einiges an Schaden aus und mit seiner Typen-Kombination aus Gift und Boden besetzt es eine recht spezielle Nische. So holt es Siege gegen Favoriten wie Registeel, Azumarill, Nachtara oder Lanturn.

Sein bestes Moveset lautet nach aktuellem Stand:

Drachenrute

Erdbeben

Matschbombe

Seine Community-Day-Attacke „Vielender“ braucht ihr also nicht unbedingt.

Felino und Morlord

Und auch Morlord, die Entwicklung des regulären Felino, kann sich in der Superliga sehen lassen. PvPoke empfiehlt hier folgendes Moveset:

Lehmschuss

Schlammbombe

Steinkante

PvP-Experte JRE47 weist in einer Analyse des Monsters außerdem daraufhin, dass Morlord durchaus auch mit seinem neuen Move Nassschweif in der Kampfliga überzeugen kann (via reddit). Das solltet ihr ebenfalls ausprobieren.

Aktuell steht Morlord auf Platz 33 der besten Superliga-Pokémon, die Crypto-Variante erreicht sogar Platz 24. Auch hier habt ihr also eine gute Option, wenn ihr eure Gegner in der Kampfliga überraschen wollt.

Tipps, wie ihr grundsätzlich besser in der Kampfliga werdet, findet ihr hier.

Insgesamt gilt also: Wenn ihr in der Kampfliga spielt, solltet ihr euch vom harmlosen Aussehen der Felino-Entwicklungen nicht täuschen lassen. Sie können stärker im Kampf auftreten, als man vielleicht denkt.

Ihr wollt wissen, was sonst in Pokémon GO los ist? Hier findet ihr alle Events im November 2023 von Pokémon GO.