Pokémon GO: Guide zum Community Day mit Felino & Paldea-Felino – So nutzt ihr das Event

Am Sonntag, den 05. November 2023 steht in Pokémon GO der Community Day mit Felino und Paldea-Felino an. Wir zeigen euch alle Inhalte, Boni und wie ihr das Event nutzt.

Was ist das für ein Event? Der Community Day findet monatlich statt und stellt immer ein bestimmtes Pokémon in den Fokus. Diesmal gibt es aber gleich zwei verschiedene Varianten eines Monsters zu schnappen.

Felino und seine Paldea-Variante sind die Pokémon des Tages. Das ist besonders, da die Paldea-Version damit sogar zum ersten Mal überhaupt in Pokémon GO zu fangen ist. Dadurch feiert auch seine Entwicklung Suelord sein Debüt.

Alle vier Monster zeigen wir euch hier:

Felino und seine Paldea-Varianten und -Entwicklungen (Bildquelle: pokemongolive.com)

Kann Felino shiny sein? Ja, beide Felino-Varianten werden als Shiny zu fangen sein. Die Chance auf schillernde Versionen der beiden Monster ist dabei wie vom Community Day gewohnt erhöht.

Darüber hinaus gibt es weitere Boni, die wir hier für euch zusammenfassen.

Community Day im November mit Felino & Paldea-Felino – Start & Boni

Was? Community Day mit Felino & Paldea-Felino

Wann? Sonntag, den 05. November 2023 – Von 14:00 bis 17:00 Uhr

Exklusive Attacken: Nassschweif für Morlord, Vielender für Suelord, wenn ihr sie bis spätestens 22:00 Uhr entwickelt

Boni:

– Paldea-Felino und Suelord feiern ihr Debüt

– Erhöhte Shiny-Chance für beide Felino-Verisonen

– Doppelte Fang-Bonbons

– 1/4 Schlüpfdistanz bei Eiern, die im Event aktiviert werden

– Doppelte so hohe Chance auf XL-Bonbons ab Level 31

– Lockmodule und Rauch halten 3 Stunden (nicht der tägliche Abenteuerrauch)

– Schnappschussüberraschungen

– Feldforschungen mit Felino & Paldea-Felino



Boni bis 22:00 Uhr Ortszeit:

– Ein zusätzlicher Spezialtausch

– 50 % weniger Sternenstaub-Kosten beim Tauschen

Weitere Inhalte am Community Day: Wie mittlerweile ebenfalls gewohnt bekommt ihr von 17:00 bis 22:00 Uhr die Chance an Bonus-Raid-Kämpfen der Stufe 4 teilzunehmen. Da treten ebenfalls Felino und Paldea-Felino an.

Besiegt ihr die, erscheinen rund um die Arene für 30 Minuten weitere Felino & Paldea-Felino. Die haben dann ebenfalls die erhöhte Shiny-Chance.

Darüber hinaus wird es im Shop wie gewohnt eine Spezialforschung für ca. 1 Euro geben, die sich um Felino und die Paldea-Variante dreht. Die Inhalte des Tickets „A Muddy Buddy“ zeigen wir euch, sobald bekannt.

Für wen lohnt sich der Community Day mit Felino und Paldea-Felino?

Für Sammler: Wer es auf einen vollen Pokédex absieht, sollte auf jeden Fall mitspielen, um sich die Paldea-Variante und dann auch Suelord zu sichern. Es handelt sich um einen neuen Release, den man in seiner Sammlung verzeichnen sollte.

Auch Shiny-Jäger kommen auf ihre Kosten, schließlich sind beide Versionen als Shiny zu bekommen.

Für Kämpfer: Als Raid-Angreifer sind die Felino-Varianten und ihre Entwicklungen nicht sonderlich interessant. Anders sieht das im PvP aus: Dem PvP-Experten JRE47 (via reddit) zufolge kann Morlord mit seiner neuen Community-Day-Attacke überzeugen. Auch Suelord könnte derweil eine spannende Nische in der Superliga füllen.

Beide Versionen sind also interessant, wenn ihr in der Kampfliga unterwegs seid.

So bereitet ihr euch auf den Community Day im November 2023 vor

Schafft Platz: Gerade, da ein neuer Pokédex-Eintrag zu füllen ist, solltet ihr Platz schaffen. Denn so braucht ihr nicht dauernd zwischendurch nachschauen, ob ihr ein starkes Exemplar gesammelt habt und löschen, wenn es nicht gut ist, sondern könnt entspannt sammeln und nach dem Event einmal eure Fänge durchschauen.

Nutzt den Suchbegriff 0*, 1*, 2*, um euch alle Monster unter 3 Sternen in eurer Sammlung anzeigen zu lassen. Das hilft, wenn ihr eure Aufbewahrung ordnen möchtet.

Bereitet Items vor: Mit Items könnt ihr noch mehr aus den Boni herausholen. Dazu gehören:

Genug Bälle: Achtet darauf, dass ihr genug Bälle für das Event habt, damit ihr zwischendurch nicht plötzlich auf PokéStop-Suche gehen müsst, um den Vorrat aufzufüllen. Holt sie euch bei Stops, Arenen und aus Geschenken.

Achtet darauf, dass ihr genug Bälle für das Event habt, damit ihr zwischendurch nicht plötzlich auf PokéStop-Suche gehen müsst, um den Vorrat aufzufüllen. Holt sie euch bei Stops, Arenen und aus Geschenken. Sananabeeren: Damit verdoppelt ihr nochmal die Fangbonbons, um schnell genug zum Leveln und Entwickeln zu sammeln.

Damit verdoppelt ihr nochmal die Fangbonbons, um schnell genug zum Leveln und Entwickeln zu sammeln. Brutmaschine: Passt auf, dass eure Brutmaschine möglichst leer ist, wenn das Event startet, damit ihr dann die verringerte Schlüpfdistanz ausnutzen könnt.

Zudem könnt ihr auf Rauch und Lockmodule setzen, um weitere Spawns anzuziehen, denn die halten im Event 3 Stunden lang.

Welches Mega-Pokémon sollte ich aktivieren? Aktive Mega-Pokémon bringen euch weitere Bonbons beim Fangen, wenn ihr den passenden Typen habt. Passend bei diesem Community Day sind:

Proto-Groudon

Mega-Stahlos

Mega-Sumpex

Alle drei haben den Boden-Typen, der euch Boni bei beiden Felino-Varianten bringen. Der Wasser- oder Gift-Typ ginge auch, bringt euch aber nur bei jeweils einem Felino Extra-Boni.

Ihr wollt wissen, was sonst noch im Spiel los ist? Schaut bei den Events in Pokémon GO im November 2023 vorbei.