Pokémon GO: Umweltwoche bringt Shiny Rotomurf – Wie kann man es finden?

Erstmals in Pokémon GO kann man das schillernde Rotomurf bekommen. Welche Chancen sollte man nutzen?

Was ist das für ein Pokémon? Rotomurf ist ein Pokémon vom Typ Boden und gehört zur fünften Spielgeneration. Es ist grundsätzlich schonmal ein sehr nützliches Monster in Pokémon GO – zumindest gilt das für seine Weiterentwicklung, Stalobor.

Stalobor gehört zu den besten Angreifern vom Typ Boden in Pokémon GO, kann zudem auch als Stahl-Angreifer überzeugen. Darüber hinaus hat es auch einen Platz in der Meisterliga im PvP, da es ein guter Konter gegen einige beliebte Monster der Liga ist.

Dementsprechend lohnt es sich schonmal, sich ein starkes Rotomurf zu sichern. Doch nun habt ihr auch noch die Chance auf das Shiny.

Wo findet man Rotomurf? Wildnis, Eier, Forschung

Das ist Shiny Rotomurf: Die schillernde Variante von Rotomurf ist nun erstmals in Pokémon GO zu bekommen. Anlässlich der Umweltwoche in Pokémon GO wurde das Shiny eingeführt. Entwickelt ihr das Shiny, bekommt ihr das schillernde Stalobor.

So sehen die Monster aus:

Rotomurf und Stalobor als Shiny

Wie finde ich Shiny Rotomurf? Wie immer ist es völlig dem Zufall überlassen, ob ihr ein schillerndes Rotomurf findet, sobald ihr die Begegnung anklickt. Um eure Chancen zu maximieren, solltet ihr so viele Rotomurf wie möglich fangen.

Dafür könnt ihr verschiedene Optionen nutzen, denn Rotomurf ist während des Events in vielen Features von Pokémon GO enthalten:

Ihr findet Rotomurf aktuell in der Wildnis, während das Event läuft

Es ist zudem in Eiern vertreten. Brütet 7-km-Eier für eine Chance auf Rotomurf aus. Dort stecken allerdings auch Kikugi und Frubberl.

Im Laufe der befristeten Forschung trefft ihr ebenfalls auf Rotomurf.

Zudem gibt es mehrere Feldforschungsaufgaben, die ihr nutzen könnt, um eine mögliche Rotomurf-Begegnung freizuschalten. Das sind folgende:

Fange 3 Boden-Pokémon

Nutze 5 Beeren beim Fangen von Pokémon

Füttere deinen Kumpel 3 mal

Habt ihr die Aufgaben abgeschlossen, begegnet euch ein Rotomurf – und dann müsst ihr hoffen, dass es sich um ein Shiny handelt.

Konntet ihr bereits ein Shiny Rotomurf fangen? Wenn ja, wo habt ihr es bekommen? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Bei Rotomurf lässt sich die normale Variante sehr gut von der Shiny-Variante unterscheiden. Allerdings gibt es auch einige schillernde Pokémon, wo die Unterschiede sehr minimal ausfallen. Könnt ihr sie erkennen?

Dann versucht euch hier an unserem Shiny-Quiz zu Pokémon GO.