Pokémon GO: 1-Euro-Ticket zum C-Day Classic mit Kindwurm – Alle Belohnungen

Heute läuft der Community Day Classic mit Kindwurm in Pokémon GO. Dazu gibt es wieder ein optionales Ticket für rund 1 € im Shop. Was steckt in der Forschung? Wir fassen es zusammen.

Was ist das für ein Ticket? Der Community Day Classic mit Kindwurm läuft am Sonntag, dem 7. April 2024 von 14:00 bis 17:00 Uhr. Kindwurms Entwicklung Brutalanda ist einer der besten Angreifer in Pokémon GO.

Ergänzend zum kostenlosen Event kann man im Shop eine Spezialforschung kaufen, die sich um das Monster dreht und verschiedene Belohnungen bringt.

Für diese Forschung gibt es ein Ticket. Es kostet 0,99 Euro.

Wichtig: Das Ticket ist optional und bietet zusätzliche Boni wie weitere Bonbons, Items und Ähnliches. Den Community Day an sich könnt ihr aber auch ohne Ticket spielen.

Da einige Trainer den Community Day aufgrund der Zeitverschiebung bereits spielen konnten, ist nun schon bekannt, was in der Forschung im Shop steckt (via reddit). In der Übersicht zeigen wir euch alle Inhalte.

Spezialforschung mit Kindwurm beim Community Day 1/4

Aufgabe Belohnung Lande 5 gute Würfe 15 Pokébälle Fange 15 Kindwurm Begegnung mit Kindwurm Nutze 10 Power-Ups bei Pokémon 20 Kindwurm-Bonbons

Stufenbelohnung:

3.000 Sternenstaub

Kindwurm-Begegnung

1 Rauch

Spezialforschung mit Kindwurm beim Community Day 2/4

Aufgabe Belohnung Verschicke 10 Pokémon 10 Sananabeeren Fange 15 Kindwurm Begegnung mit Kindwurm Entwickle 3 Kindwurm 30 Kindwurm-Bonbons

Stufenbelohnung:

4.500 EP

Kindwurm-Begegnung

1 Glücks-Ei

Spezialforschung mit Kindwurm beim Community Day 3/4

Aufgabe Belohnung Lande 3 großartige Curveball-Würfe 15 Superbälle Fange 15 Kindwurm Kindwurm-Begegnung Entwickle ein Draschel 50 Kindwurm-Bonbons



Stufenbelohnung:

4.500 Sternenstaub

Draschel-Begegnung

Rocket-Radar

Spezialforschung mit Kindwurm beim Community Day 4/4

Aufgabe Belohnung Bereits erledigt! 15 Hyperbälle Bereits erledigt! Kindwurm-Begegnung Bereits erledigt! 2 Silberne Sananabeeren

Stufenbelohnung:

5.500 EP

Brutalanda-Begegnung

3 Sonderbonbons

Lohnt sich der Kauf?

Das müsst ihr wissen: Wichtig ist: Für den Community Day an sich braucht ihr das Ticket nicht. Wenn es euch beispielsweise nur darum geht, vielen Kindwurm zu begegnen, könnt ihr das problemlos auch erledigen, wenn ihr den C-Day einfach umfassend spielt und viele Exemplare fangt. Mit der Forschung kriegt ihr allerdings zusätzliche Bonbons und einige Begegnungen mit Kindwurm und seinen Entwicklungen.

Rechnet man den Preis des Tickets gegen enthaltene Items wie Rauch, Rocket-Radar und Glücks-Ei gegen, sieht man, dass man die in der Forschung günstiger bekommt, als wenn man sie im Shop einzeln kaufen würde. Dazu kommen XP, Sternenstaub, Bälle und weitere Boni wie Beeren.

Allerdings könnt ihr das Ticket nur mit Echtgeld für 0,99 Euro kaufen, nicht mit im Spiel verdienten Münzen. Die Einzel-Items hingegen könnt ihr auch mit Münzen kaufen.

Ihr wollt wissen, was diesen Monat noch los ist? Hier findet ihr alle Events im April 2024 bei Pokémon GO.