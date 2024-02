Pokémon GO: 1-Euro-Ticket zum Community Day mit Chaneira – Alle Aufgaben und Belohnungen

In Pokémon GO findet heute der Community Day mit Chaneira statt. Im Shop gibt es dazu das 1-Euro-Ticket „Jubel, Trubel, Heiterkeit“, mit dem man eine Spezialforschung freischalten kann. Wir zeigen euch die Inhalte.

Was ist das für ein Ticket? Zu jedem Community Day in Pokémon GO gibt es ein optionales Ticket, das man sich im Shop kaufen kann. Das kostet 0,99 Euro und bringt euch eine Spezialforschung, die sich um das jeweilige Event-Pokémon dreht. Im Februar 2024 stellt der Community Day Chaneira in den Fokus.

Hierzulande startet der Community Day erst um 14:00 Uhr Ortszeit, doch da Spieler in anderen Teilen der Welt aufgrund der Zeitverschiebung bereits an der Forschung teilnehmen konnten, sind die Aufgaben und Belohnungen schon bekannt und werden etwa bei reddit geteilt.

Wir fassen hier alle Schritte und Belohnungen für euch zusammen, damit ihr leichter entscheiden könnt, ob das Ticket was für euch ist.

Spezialforschung „Jubel, Trubel, Heiterkeit“ mit Chaneira beim Community Day 1/4

Aufgabe Belohnung Lande 5 gute Würfe 15 Pokébälle Fange 15 Chaneira Chaneira-Begegnung Mache 10 Power-Ups bei Pokémon 20 Chaneira-Bonbons

Stufenbelohnung: Nach Abschluss dieses Schritts erhaltet ihr folgende Belohnungen:

3000 Sternenstaub

Chaneira-Begegnung

1 Rauch

„Jubel, Trubel, Heiterkeit“ mit Chaneira beim Community Day 2/4

Aufgabe Belohnung Verschicke 10 Pokémon 10 Sananabeeren Fange 15 Chaneira Chaneira-Begegnung Entwickle ein Chaneira 30 Chaneira-Bonbons

Stufenbelohnung: Nach Abschluss dieses Schritts erhaltet ihr folgende Belohnungen:

4.500 EP

Chaneira-Begegnung

1 Brutmaschine

„Jubel, Trubel, Heiterkeit“ mit Chaneira beim Community Day 3/4

Aufgabe Belohnung Lande 3 großartige Curveball-Würfe 15 Superbälle Fange 15 Chaneira Chaneira-Begegnung Entwickle 3 Chaneira 50 Chaneira-Bonbons

Stufenbelohnung: Nach Abschluss dieses Schritts erhaltet ihr folgende Belohnungen:

4.500 Sternenstaub

Heiteira-Begegnung

1 Rocket-Radar

„Jubel, Trubel, Heiterkeit“ mit Chaneira beim Community Day 4/4

Aufgabe Belohnung Bereits erledigt 15 Hyperbälle Bereits erledigt Chaneira-Begegnung Bereits erledigt 2 Silberne Sananabeeren

Stufenbelohnung: Nach Abschluss dieses Schritts erhaltet ihr folgende Belohnungen:

5.500 EP

Heiteira-Begegnung

3 Sonderbonbons

Lohnt sich das Ticket?

Das müsst ihr wissen: Mit dem Abschluss der Forschung erhaltet ihr zusätzliche Begegnungen mit Chaneira und Heiteira sowie ausreichend Bonbons zum Entwickeln und Leveln. Allerdings bekommt ihr die auch, wenn ihr umfassend den Community Day spielt und viele Chaneira fangt.

Die Items in der Forschung, wie Rauch, Rocket-Radar und Brutmaschine übersteigen den Geldwert des Ticket-Kaufpreises, wenn ihr die Items einzeln im Shop kauft, dazu kommen noch die verschiedenen anderen Boni wie Bälle, EP und Sternenstaub. Wenn ihr sowieso Items mit Geld kaufen wolltet, lohnt sich das Ticket. Allerdings könnt ihr die Einzel-Items auch mit verdienten Münzen kaufen, das Ticket hingegen nicht.

Ihr wollt wissen, was sonst im Spiel los ist? Dann findet ihr hier alle Events in Pokémon GO im Februar 2024.