Pokémon GO startet morgen Kampftag – Mit Vulpix, Sternenstaub und Boni

In Pokémon GO steht ein neuer Kampftag an. Wir zeigen euch, was ihr in dem Event erwarten könnt.

Wann läuft der Kampftag? Der GO Kampftag mit Vulpix läuft am 12. Februar, also am Sonntag. Los geht es bereits um 00:00 Uhr, Schluss ist um 23:59 Uhr Ortszeit.

Wichtig: Es gibt einen Vulpix-Bonus an diesem Tag, aber nur von 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr. In dieser Zeit bekommt ihr aus jeder Belohnungsbegegnung in der Kampfliga ein Vulpix und habt außerdem eine erhöhte Chance auf Shiny-Vulpix.

Zudem sind in dieser Zeit alle Sieg-Belohnungen bei Premiumkämpfen eine Begegnung mit Vulpix. Wenn ihr es also vor allem auf Vulpix für eure Sammlung abgesehen habt, dann spielt zwischen 11:00 und 14:00 Uhr.

Vulpix im PvP: Vulpix ist in Sachen Kampfliga ein interessantes Pokémon, denn seine Entwicklung Vulnona ist eine gute Option im PvP in der Super- und Hyperliga.

Gerade das neue Crypto-Vulnona kann sich dort gut schlagen. Dafür kann man am Kampftag zumindest Bonbons sammeln.

Welche Boni erwarten euch am Kampftag mit Vulpix?

Was ist der Kampftag überhaupt? Am Kampftag dreht sich alles um die PvP-Liga in Pokémon GO. An solchen Tagen lohnt es sich besonders, in der Kampfliga anzutreten – zuletzt gab es auch einen Kampftag im Januar.

Der neue Kampftag mit Vulpix gibt euch die Möglichkeit, besonders viele Kämpfe zu absolvieren. Ihr könnt im Laufe des Tages insgesamt 20 Kampfsets absolvieren, statt der gewohnten fünf. Damit könnt ihr an diesem Tag insgesamt 100 Kämpfe absolvieren.

Gekämpft wird diesmal:

In der Hyperliga mit Pokémon, die maximal 2.500 WP haben

Oder im “Love-Cup – Edition: Superliga”. Da können maximal 1.500 WP und zudem nur rote oder pinke Pokémon teilnehmen.

Der Kampftag lohnt sich besonders, wenn ihr plant, in der Kampfliga in den Rängen aufzusteigen. Es gibt aber noch ein paar Extra-Boni.

Das sind die Boni:

Ihr bekommt vierfachen Sternenstaub für Siege in der Kampfliga

Es gibt eine befristete Forschung, für die ihr Kämpfen müsst. Als Belohnungen bringt die: Sonderbonbons EP 1 Top-Lade-TM Begegnungen mit Vulpix

Außerdem lernt Vulnona Glut, wenn ihr Vulpix im Event entwickelt.

Dazu kommt der oben genannte Vulpix-Bonus von 11:00 bis 14:00 Uhr, mit Vulpix-Begegnungen und erhöhter Shiny-Chance.

Ist der Kampftag was für euch? Oder seid ihr in Sachen PvP sowieso raus? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Neben dem Kampftag ist diesen Monat viel los in Pokémon GO. Die Rückkehr von Rayquaza steht an, genau wie die Hoenn-Tour in Las Vegas und die globale Version der Hoenn-Tour. Zudem gibt es wie immer Rampenlicht-Stunden und Raid-Stunden mit verschiedenen Pokémon.

Genaues erfahrt ihr in der Übersicht der Pokémon GO Events im Februar 2023.