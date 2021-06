Was ist jetzt los bei Pokémon GO?

Warum gibt es die Quest? Am 17. Juni verändert der Rocket-Anführer Giovanni seine Team-Aufstellung. Neu dabei ist Crypto-Ho-Oh, das bis Anfang September in seiner Aufstellung bleibt. Wie stark Crypto-Ho-Oh in Pokémon GO ist, erfahrt ihr hier.

In Pokémon GO startet die neue Spezialforschung “Ein siebenfarbiges Crypto-Pokémon” als Rocket-Forschung. Wir zeigen euch hier alle Quests und Belohnungen.

Insert

You are going to send email to