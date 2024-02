Pokémon GO: Wer gern Shinys sammelt, sollte den neuen Forschungstag am Wochenende nutzen

In Pokémon GO läuft am Wochenende der „Forschungstag unter Strom.“ Vor allem Fans schillernder Pokémon sollten sich den einplanen.

Wann läuft der Forschungstag? Der Forschungstag findet am Sonntag, den 3. März 2024 statt. Er läuft von 14:00 bis 17:00 Uhr Ortszeit.

Was ist das für ein Event? Bei den Forschungstagen in Pokémon GO dreht sich alles um das Thema Feldforschung. Sie laufen so ab: Während des Eventzeitraums erhaltet ihr von PokéStops spezielle Feldforschungen, die ihr abschließen könnt, um auf folgende fünf Pokémon zu treffen:

Lampi*

Frizelbliz*

Elezeba*

Wattzapf*

Eguana*

Das ist das Besondere: Bei allen fünf habt ihr im Event eine erhöhte Chance auf Shiny-Exemplare. Wenn ihr also darauf aus seid, euren Pokédex schillernder Pokémon zu füllen, ist das ein guter Termin für euch.

Der neue Forschungstag ist das erste größere Event der neuen Season „Welt voller Wunder.“ Den Trailer dazu sehr ihr hier.

Was passiert noch beim Forschungstag in Pokémon GO?

Welche Pokémon erscheinen? In der Wildnis werdet ihr ebenfalls vor allem auf Pokémon treffen, die mit dem Elektro-Typ zusammenhängen. Die wilden Spawns findet ihr hier, mögliche Shinys sind mit Sternchen* markiert. Beachtet: Für diese Pokémon ist die Chance auf schillernde Exemplare nicht erhöht.

Pikachu*

Voltobal*

Plusle*

Minun*

Emolga

Pamo

Denkbar ist, dass ihr für die Forschungen beispielsweise Elektro-Pokémon fangen müsst. Hier wären dann gute Gelegenheiten.

Außerdem wird der Shop ein Ticket für einen US-Dollar (in Deutschland voraussichtlich vergleichbar) anbieten, die euch eine befristete Forschung bringt. Die besteht dann ebenfalls aus dem Erfüllen von Feldforschungsaufgaben, um die fünf hervorgehobenen Pokémon nochmal öfter zu treffen. Dabei handelt es sich aber um ein optionales Ticket.

Auch nach dem Forschungstag wird der neue Monat jede Menge Termine bringen, um spannende Pokémon zu fangen. Alle Events in Pokémon GO im März 2024 findet ihr hier.