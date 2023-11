Pokémon GO: 5 Rocket-Rüpel lohnen sich gerade richtig – Hier kriegt ihr starke Pokémon

Ihr wollt wissen, was sonst noch im Spiel los ist? Hier findet ihr die aktuellen Events im November 2023 bei Pokémon GO.

Das müsst ihr beachten: Der Rüpel kann alternativ das deutlich schwächere Hippopotas dabei haben. Tretet am besten mit starken Wasser- oder Pflanzen-Pokémon an.

Das müsst ihr beachten: Drachen-Rüpel sind sehr selten und tauchen kaum auf. Solltet ihr sie also antreffen, nehmt den Kampf auf jeden Fall mit. Greift mit Eis- oder Feen-Pokémon an.

Die beste Belohnung: Je nachdem, welches Team der Drachen-Rüpel dabei hat, könnt ihr Crypto-Kaumalat bekommen. Dessen Entwicklung Crypto-Knakrack gehört zu den besten Angreifern in Pokémon Go überhaupt.

Das Spannende: Einige der Crypto-Monster, oder zumindest deren Entwicklungen, gehören zu den besten Raid-Angreifern in Pokémon GO.

Das sind Rocket-Rüpel: Die Schurken von Team GO Rocket besetzen auf der ganzen Karte PokéStops oder kommen in einem Ballon herangeflogen, um Ärger zu verbreiten.

In Pokémon GO könnt ihr gegen Rocket-Rüpel antreten und bei einem Sieg deren Crypto-Pokémon erhalten. Und manche sind richtig gut.

