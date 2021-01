In Pokémon GO startet heute, am 5. Januar, die Rampenlichtstunde mit Yorkleff. Wir zeigen euch die Shinys und Boni zu diesem Event.

Was ist eine Rampenlichtstunde? Ein solches Event wird jeden Dienstag in Pokémon GO abgehalten. Für eine Stunde steht ein Pokémon im Mittelpunkt und ein passender Bonus rundet das Ganze ab.

In dieser Woche dreht sich alles um Yorkleff. Das passt, denn aktuell läuft das Einall-Event, wo ohnehin Pokémon aus der 5. Generation vermehrt auftauchen.

Alle Infos zur Rampenlichtstunde mit Yorkleff

Wann geht es los? Das Event startet um 18:00 Uhr Ortszeit und läuft genau eine Stunde. Um 19:00 Uhr ist die Rampenlichtstunde also wieder vorbei.

Das sind die Boni: Innerhalb der Stunde sind die Spawns generell erhöht und überall taucht Yorkleff auf.

Dazu gibt es noch doppelten Sternenstaub beim Fangen von Pokémon. Ihr erhaltet also mindestens 200 Staub pro Fang. Wenn ihr ein Sternenstück zündet, gibt es sogar die dreifache Menge an Sternenstaub.

Gibt es Shiny Yorkleff? Ja, dieses Shiny kann man schon seit einigen Monaten in Pokémon GO fangen. Zur Rampenlichtstunde ist es ebenfalls verfügbar. Beim Shiny müsst ihr allerdings genauer hinschauen. Es ist lediglich etwas heller als die normale Form:

So sieht Shiny Yorkleff aus.

Lohnt sich die Rampenlichtstunde? Auf alle Fälle. Mit Yorkleff gibt es ein Pokémon, was recht leicht zu fangen ist und zudem ist der doppelte Sternenstaub immer nützlich.

Es lohnt sich also, dass man die Stunde investiert und mit einem Sternenstück versucht so viele Yorkleff wie möglich zu fangen.

Wie geht es weiter? In den nächsten Wochen wartet ebenfalls jeden Dienstag eine Rampenlichtstunde auf euch. Wir haben euch alle Events, die 2021 bereits bekannt sind, hier zusammengetragen: Pokémon GO 2021 – 8 Dinge, die uns im neuen Jahr bereits erwarten