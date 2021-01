Pokémon GO: Heute Rampenlichtstunde mit Phanpy – Sollte man dabei sein?

In Pokémon GO startet heute, am 26. Januar, die Rampenlichtstunde mit Phanpy. Auf den ersten Blick sieht das Event nicht sehr spannend aus. Doch stimmt das denn auch?

Was ist eine Rampenlichtstunde? Dieses Event findet jeden Dienstag in Pokémon GO statt. Für eine Stunde wird ein besonderes Monster ins Rampenlicht gestellt und erscheint überall. Ein passender Bonus rundet das Event dann ab.

In dieser Woche dreht sich alles um Phanpy. Das ist ein Pokémon aus der 2. Generation und passt zum aktuellen Johto-Event, welches ohnehin die Pokémon der 2. Generation vermehrt erscheinen lässt.

Rampenlichtstunde mit Phanpy – Alle Infos

Wann geht es los? Das Event startet um 18:00 Uhr Ortszeit und läuft dann für genau eine Stunde bis 19:00 Uhr. Danach gibt es wieder die normalen Spawns des Johto-Events.

Welche Boni gibt es? Eine Stunde lang werden die Spawns wieder deutlich erhöht sein. Ihr werdet überall Phanpy antreffen und generell mehr Pokémon als üblich fangen können.

Zusätzlich gibt es noch die doppelten Bonbons für das Verschicken von Pokémon. Ihr erhaltet also 2 Bonbons für jedes verschickte Monster.

Gibt es Shiny Phanpy? Nein, die Shiny-Form von Phanpy könnt ihr noch nicht fangen. Wer hier also nur auf die Shiny-Form gehofft hat, wird enttäuscht.

Lohnt sich das Event überhaupt? Auf den ersten Blick sind die Boni ernüchternd. Phanpy und die Weiterentwicklung Donphan sind keine sonderlich starken Pokémon und zusätzlich ist die Shiny-Form nicht verfügbar.

Einzig der Bonus lässt die Rampenlichtstunde interessant werden. Hier solltet ihr wiedermal eure Pokémon-Box aussortieren und Monster verschicken, die ihr nicht mehr benötigt.

Das Event lohnt sich also schon, doch ihr könnt es entspannt vom Sofa aus erleben. Verschickt ausreichend Pokémon und fangt die Phanpy, die vor eurer Tür auftauchen. Ihr werdet ansonsten in der Stunde nichts verpassen.

Wie geht es weiter? Dazu gibt es bisher noch keine richtigen Infos. Weitere Rampenlichtstunden wurden bisher noch nicht angekündigt. Dort können wir sicherlich in den nächsten Tagen mit Infos rechnen.

Das nächste große Event wird die Kanto-Tour im Februar sein. Wir geben euch hier die Infos: Pokémon GO will 12 Euro für die Kanto-Tour – Lohnt sich der Ticket-Kauf?