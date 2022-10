Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit Traunfugil und mehr EP

In Pokémon GO startet heute, am 18. Oktober, die Rampenlicht-Stunde mit Traunfugil. Wir zeigen euch hier alles zu den Boni, Shiny Traunfugil und ob sich das Event für euch lohnt.

Was ist das für ein Event? Jeden Dienstag startet in Pokémon GO eine Rampenlicht-Stunde. Abends läuft das Event dann eine Stunde lange und bringt dabei ein ausgewähltes Pokémon deutlich häufiger in die Wildnis. Zum Anfang eines Monats wird von den Entwicklern festgelegt, welche Pokémon an den Dienstagen im Mittelpunkt stehen.

Dazu gibt es dann verschiedene Boni, die das Event verbessern sollen. Heute trefft ihr bei der Rampenlicht-Stunde Traunfugil und dazu gibt es einen Bonus für doppelte Bonbons. Wir zeigen euch hier alle Details.

Rampenlicht-Stunde am 18. Oktober – Start, Boni, Shiny

Wann ist Start? Die Rampenlicht-Stunde beginnt zur gewohnten Uhrzeit um 18:00 Uhr. Um 19:00 Uhr wird das Event dann wieder beendet.

Welche Boni gibt es? In der Event-Zeit trefft ihr nahezu überall in der Wildnis auf Traunfugil. Wenn ihr einen Rauch zündet, lockt dieser auch vermehrt das Event-Pokémon an.

Dazu erhaltet ihr die doppelte Menge Bonbons für das Fangen von Pokémon. Ein guter Bonus, wenn ihr noch auf dem Weg von Level 41 auf 50 seid.

Pokémon GO: Alle Rampenlicht-Stunden im Oktober 2022 und ihre Boni

Gibt es Shiny Traunfugil? Ja, ihr könnt Shiny Traunfugil in Pokémon GO fangen. In der folgenden Grafik zeigen wir euch Shiny Traunfugil und Shiny Traunmagil im Vergleich.

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde heute? Leider sind weder Traunfugil noch seine Weiterentwicklung Traunmagil bei Trainerkämpfen oder Raids interessant. Die beiden Angreifer können im Umfeld von anderen Geist-Pokémon nicht mithalten. Das Event lohnt sich vor allem dafür, Erfahrungspunkte zu sammeln.

Die besten Angreifer von Typ Geist findet ihr in unserer Übersicht der stärksten Pokémon in Pokémon GO.

Werdet ihr heute bei der Rampenlicht-Stunde mit Traunfugil mitmachen oder wollt ihr das Event diesmal nicht spielen? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.