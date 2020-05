Seit Anfang Mai läuft in Pokémon GO die Nostalgie-Herausforderung und jede Woche steht eine andere Generation im Mittelpunkt. Dabei erscheinen viele Monster in der Wildnis. Doch es fehlen einige Pokémon, die das Event deutlich verbessern könnten.

Das ist die Nostalgie-Herausforderung: Der Mai steht ganz im Zeichen der Nostalgie-Herausforderung. Jeden Freitag wechselt die Generation und fast ausschließlich Monster aus der jeweiligen Generation erscheinen dann in der Wildnis, in Eiern und in Raids.

Bislang gab es schon die Wochen der Kanto– und Johto-Regionen, also der ersten und zweiten Generation.

Hier gibt es ein Problem: In den jeweiligen Wochen tauchten haufenweise unterschiedlicher Pokémon aus den Regionen auf, doch einige interessante Monster blieben verschollen.

Wir zeigen euch daher hier einige Pokémon, die dieses Event auffrischen würden und die Spawns deutlich interessanter gemacht hätten.

Diese Spawns hätten der Kanto-Region gut getan

So sahen die Spawns aus: Am meisten tauchten in dieser Woche die Starter Bisasam, Schiggy und Glumanda auf. Einige Shiny-Checks wie Muschas, Menki, Abra oder Bluzuk waren ebenfalls verfügbar.

So einige eher seltenere Shinys blieben allerdings aus und tauchten gar nicht oder nur sehr selten auf. Sie hätten das Event deutlich verbessert:

Fukano

Tentacha

Nebulak

Sandan

Nidoran

Myrapla

Krabby

Magnetilo

Magmar

Quapsel

Das sind Pokémon, die man zumindest in Deutschland außerhalb von Events eher selten antrifft. Umso interessanter wäre es gewesen, wenn sie im Event häufiger gewesen wären.

Diese Spawns hätten der Johto-Region gut getan

So sahen die Spawns aus: In dem Johto-Event tauchten die Starter Endivie, Feurigel und Karnimani am häufigsten auf. Dazu kamen allerdings auch Pokémon, die sich nur schwer fangen ließen, wie etwa Panzaeron, Mogelbaum, Dummisel oder Quiekel.

Es gab also viele Ballfresser, die vor allem in den Corona-Zeiten zu massiven Ballmangel führten. Stattdessen tauchten so einige Monster kaum bis gar nicht auf, obwohl sie deutlich leichter zu fangen und/oder als Shiny ziemlich selten sind:

Teddiursa

Lampi

Marill

Sonnkern

Yanma

Tannza

Skorgla

Hunduster

Pottrott

Damhirplex

Vor allem die beiden neuen Shinys Lampi und Teddiursa würde perfekt in dieses Event passen. Nur wenige Spieler haben sie als Shiny und im Event hätte man sie gut jagen können. Sie waren leider eher selten zu finden.

Warum gab es diese Spawns? Auf reddit berichten Trainer davon, dass die Spawns sich an das jeweilige Biom angepasst hat. Es wurden also alle Pokémon aus den anderen Regionen aus dem Spawn-Pool entfernt und nur die betreffende Region bliebt erhalten.

Alle Pokémon, die zu finden waren, mit Ausnahme von Pikachu und den Startern, tauchen im betreffenden Biom häufig auch außerhalb von Events auf. Die hier genannten Pokémon erscheinen außerhalb von Events eher selten, weshalb sie nun auch im Event kaum zu finden sind

Jede Woche gibt es in der Nostalgie-Herausforderung ein neues Shiny zu fangen

So sieht es aktuell aus: Aktuell läuft das Hoenn-Event und auch hier sehen die Spawns nicht wirklich besser aus. Man kann also damit rechnen, dass auch das Sinnoh-Event ab nächsten Freitag ebenfalls ähnlich aussehen wird.

Auf unserer Shiny-Liste zu Pokémon GO könnt ihr alle verfügbaren Shinys sehen. Ihr erkennt also auch, welche Shinys aus den entsprechenden Regionen eher selten auftreten.