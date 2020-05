In Pokémon GO ist das Kanto-Event gestartet! Wir zeigen euch hier alle neuen Quests, die beiden neuen Shinys und die Raid-Bosse, die auf euch warten.

Das ist das Kanto-Event: Das Event gehört zur Nostalgie-Herausforderung und stellt die 1. Generation in den Mittelpunkt. Noch bis zum 8. Mai um 13:00 Uhr Ortszeit gibt es besondere Boni und neue Raid-Bosse.

So hat sich ganz schön viel verändert im Spiel, weshalb wir euch hier den kompletten Überblick geben.

Quests, Spawns und Shinys – Alles zum Kanto-Event

Das sind die Quests: Insgesamt 8 neue Feldforschungen warten auf euch, die allesamt Pokémon aus der 1. Generation bereithalten. So gibt es:

Fange 7 Pokémon Belohnung: Begegnung mit einem Krabby*

Fange 3 Pokémon von Typ Gift Belohnung: Begegnung mit einem Bluzuk*

Spiele mit deinem Kumpel Belohnung: Begegnung mit einem Sleimok

Lande einen Schnappschuss von deinem Kumpel Belohnung: Begegnung mit einem Pikachu*

Verschicke 7 Pokémon Belohnung: Begegnung mit einem Smettbo

Kämpfe gegen einen anderen Trainer Belohnung: Begegnung mit einem Bisasam*

Gebe deinem Kumpel 3 Snacks Belohnung: Begegnung mit einem Menki*

Verwende ein Power-Up bei einem Pokémon Belohnung: Begegnung mit einem Schiggy*



Besonders lohnenswert scheinen die Quests rund um Krabby, Bluzuk und Pikachu zu sein. Krabby gehört zu den seltensten Shinys im Spiel und die anderen beiden Pokémon sind neue Shinys im Spiel.

Diese neuen Shinys gibt es: Wie bereits angekündigt, ist erstmalig Shiny Bluzuk im Spiel zu finden. Ihr erkennt es an den blauen Augen.

Außerdem gibt es Pikachu mit Glurak-Mütze als Shiny. Das ist ein weiteres Event-Shiny, welches ihr nur in dieser Woche fangen könnt.

So sehen die Shinys von Bluzuk und Omot aus.

Welche Spawns gibt es? Die Liste der Spawns ist lang. Viele Pokémon aus der ersten Generation sind anzutreffen. Besonders interessant sind dabei Chaneira, Kleinstein, Fukano, Lapras, Tentacha, Jurob und Bluzuk. Allesamt können sie als Shiny angetroffen werden und tauchen hier in Deutschland normalerweise nicht sehr häufig auf oder sind eben als neue Shinys im Spiel zu bekommen.

Wer auf die Hut-Pikachu steht, sollte in dieser Woche natürlich auch die Chance auf das Shiny Pikachu mit Glurak-Mütze legen. Das spawnt ganz normal in der Wildnis.

Welche Boni sind sonst noch spannend? In den 7-km-Eiern stecken so einige Pokémon aus der Kanto-Region. Wer also die Chance auf ein Shiny mit guten IV haben möchte, sollte auf die Eier setzen.

Ansonsten gibt es doppelte EP auf Raids, das Fangen von Pokémon und auf das Ausbrüten. Vor allem die Raid-EP sind spannend, denn so kann man mit einem Glücksei gleich 40.000 EP bei einem legendären Raid einstreichen.

Dazu kommt noch, dass ihr aktuell Darkrai in den Raids findet, was das perfekte Pokémon für Fern-Raids ist.

Neue Raid-Bosse zum Kanto-Event

Das sind die Bosse: Nachdem es schon mit dem Start der Darkrai-Raids neue Bosse gegeben hat, ist nun erneut ein Wechsel vollzogen. In den Level-1 bis Level-4-Raids gibt es ausschließlich Pokémon aus der ersten Generation:

Raid-Level Raid Boss Level 1 (pinkes Ei) Glumanda*

Bisasam*

Schiggy*

Mauzi*

Karpador*

Smogon* Level 2 (pinkes Ei) Magmar*

Schlurp*

Sleimok

Elektek

Austos Level 3 (gelbes Ei) Tangela

Rossana

Pinsir*

Aerodactyl*

Onix*

Sichlor* Level 4 (gelbes Ei) Quappo

Geowaz

Nidoking

Nidoqueen

Dragoran

Relaxo Level 5 (schwarzes Ei) Darkrai*

Welche Raid-Bosse lohnen sich? Bei den 1er-Raids kann jeder Boss Shiny sein. Wenn ihr also eines der Pokémon daraus noch nicht als Shiny habt, lohnen sich die Raids durchaus.

Rein von der Brauchbarkeit sind Elektek, Sichlor, Dragoran und Relaxo interessant. Sie sind allesamt entweder beste Angreifer von ihrem Typ oder sind in der PvP-Liga richtig stark und dominieren dort die Tier-List.