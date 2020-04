In Pokémon GO steht das große Kanto-Event zur Nostalgie-Herausforderung in den Startlöchern. Wir geben euch einen Überblick zu allen Infos.

Wann startet das Kanto-Event? Los geht es morgen Mittag, am 1. Mai um 13:00 Uhr Ortszeit. Bis zum 8. Mai, also eine ganze Woche lang, könnt ihr dann von den Boni profitieren.

Das Event findet im Rahmen der Nostalgie-Herausforderung statt und ist der erste Teil dieser Reihe, die im gesamten Mai stattfinden wird.

Alles zum Kanto-Event in Pokémon GO

Welche Boni gibt es? Im Kanto-Event dreht sich natürlich alles um Pokémon aus der 1. Generation. Dazu gibt es einige Boni, die das Ganze abrunden:

In der Wildnis erscheinen Pokémon wie Bluzuk oder Chaneira

Kanto-Pokémon erscheinen in Raids und in 7-km-Eiern, wie beispielsweise Bluzuk, Machollo, Onix, Schlurp, Tangela, Sichlor, Pinsir, Lapras und Evoli

In der Wildnis erscheinen Pikachu mit Glurak-Mütze

Shiny Bluzuk erscheint erstmalig in Pokémon GO

Doppelte EP auf Fänge, Raids und Eier

Die 3 Starter Bisasam, Glumanda und Schiggy stehen diesmal im Mittelpunkt.

Diese Spezialforschung kommt: Alle Trainer, die sie bisher noch nicht hatten, können ab dem Eventstart die Spezialforschung „Nostalgie-Herausforderung: Kanto“ angehen. Diese Quest-Reihe war bereits durch einen Fehler für einige Trainer zugänglich.

Alle Schritte zur neuen Spezialforschung könnt ihr hier nachlesen.

Am Ende der Forschung wartet ein Mewtu mit Psychostoß auf euch, welches mit Glück sogar ein Shiny sein kann.

Was kann man zu den Spawns sagen? Mit Chaneira und Bluzuk sind bereits zwei sehr interessante Spawns angekündigt. Bluzuk dürfte als neues Shiny für jedermann interessant sein und Chaneira zählt außerhalb von Events zu einem selteneren Pokémon, weshalb man hier gute Chancen auf ein Shiny haben kann.

Es gibt allerdings auch noch haufenweise weitere Shinys aus der 1. Generation, die man in diesem Event antreffen könnte. In unserer Shiny-Liste könnt ihr sehen, welche Shinys aus Gen 1 aktuell verfügbar sind.

So sehen die Shinys von Bluzuk und Omot aus.

Lohnt sich der EP-Bonus? Wer noch Level aufsteigen möchte, sollte sich vor allem auf Raids konzentrieren. Ihr erhaltet durch einen Level-5-Raid mit einem gezündeten Glücksei gleich 40.000 EP. Die Raids könnt ihr dabei mittlerweile entspannt von Zuhause aus angehen.

Mit dem aktuellen Raid-Boss Darkrai lohnt sich das umso mehr, denn das mysteriöse Pokémon wird richtig stark und ist leicht zu besiegen. Investiert also einige Fern-Raid-Pässe und sichert euch die doppelten EP oder mit einem Glücksei sogar die 4-fachen EP.