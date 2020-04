Pokémon GO: Nostalgie Herausforderung 2020 mit Mewtu – Alle Aufgaben

Die Nostalgie Herausforderung (Throwback Challenge) 2020 mit Mewtu in Pokémon GO wurde freigeschaltet. Aber nur für ein paar Trainer. Wir zeigen euch, was die neue Spezialforschung für Aufgaben und Belohnungen bringt.

Was ist passiert? Am Abend des 27. Aprils veröffentlichte Niantic die neue Spezialforschung „Nostalgie Herausforderung“. Allerdings wurde diese nicht bei allen Trainern freigeschaltet. Wenn euch die Forschung nicht freigeschaltet wurde, liegt das nicht an euch. Ihr braucht noch etwas Geduld.

Niantic schrieb auf Twitter, dass die Forschung manchen Trainern vor dem eigentlichen Start freigeschaltet wurde. „Die Event-Details folgen in naher Zukunft. Inzwischen können Trainer, die die Forschung erhielten, diese abschließen. Allerdings erhalten sie diese nicht noch einmal. Entschuldigt die Verwirrung.“

Ein Leak für das Kanto-Event kam bereits vor ein paar Tagen ans Licht. Die genauen Event-Details kennt man bisher nicht. Allerdings sind die Schritte der Spezialforschung dafür schon bekannt. Und auch die große Belohnung, Mewtu, steht schon fest.

Wir zeigen euch hier die einzelnen Schritte, Aufgaben und Belohnungen der neuen Spezialforschung „Nostalgie Herausforderung“.

Nostalgie Herausforderung 2020 – Schritt 1/9

Aufgabe Belohnung Fange 3 Pokémon von Typ Pflanze,

Wasser oder Feuer 10 PokéBälle Mache einen Schnappschuss eines

Käfer-Pokémons 5 Sananabeeren Fange ein Gestein-Pokémon 500 Sternenstaub

Stufen-Belohnung: Schließt ihr diesen Schritt ab, erhaltet ihr 1 Sonderbonbon, 2 goldene Himmihbeeren und eine Begegnung mit Onix.

Nostalgie Herausforderung 2020 – Schritt 2/9

Aufgabe Belohnung Kämpfe in einem Raid Begegnung mit Pipi Verschicke 3 Pokémon 10 Supertrank Fange 1 Wasserpokémon 500 Sternenstaub

Stufen-Belohnung: Schließt ihr diesen Schritt ab, erhaltet ihr 1 Sonderbonbon, 2 Silberne Sananabeeren und eine Begegnung mit Starmie.

Nostalgie Herausforderung 2020 – Schritt 3/9

Aufgabe Belohnung Entwickle 3 Pokémon 10 Superbälle Brüte ein Ei aus Begegnung mit einem

Pokémon Fange ein Elektropokémon 500 Sternenstaub

Stufen-Belohnung: Schließt ihr diesen Schritt ab, erhaltet ihr 1 Sonderbonbon, 2 goldene Himmihbeeren und eine Begegnung mit Raichu.

Nostalgie Herausforderung 2020 – Schritt 4/9

Aufgabe Belohnung Gib deinem Kumpel einen Snack Begegnung mit Nebulak Schicke ein Geschenk an einen Freund Begegnung mit Dratini Fange ein Pflanzenpokémon 500 Sternenstaub

Stufen-Belohnung: Schließt ihr diesen Schritt ab, erhaltet ihr 1 Sonderbonbon, 2 Silberne Sananabeeren und eine Begegnung mit Tangela.

Nostalgie Herausforderung 2020 – Schritt 5/9

Aufgabe Belohnung Verdiene ein Bonbon durch

Spazieren mit deinem Kumpel 10 Hyperbälle Werfe 3 großartige Würfe Begegnung mit Chaneira Fange ein Giftpokémon 500 Sternenstaub

Stufen-Belohnung: Schließt ihr diesen Schritt ab, erhaltet ihr 1 Sonderbonbon, 2 goldene Himmihbeeren und eine Begegnung mit Smogmog.

Nostalgie Herausforderung 2020 – Schritt 6/9

Aufgabe Belohnung Mache einen Schnappschuss eins

Geistpokémons Begegnung mit Nockchan Fange ein Kampfpokémon Begegnung mit Lapras Fange ein Psychopokémon 500 Sternenstaub

Stufen-Belohnung: Schließt ihr diesen Schritt ab, erhaltet ihr 1 Sonderbonbon, 2 silberne Sananabeeren und eine Begegnung mit Simsala.

Nostalgie Herausforderung 2020 – Schritt 7/9

Aufgabe Belohnung Mache einen Schnappschuss eines

Eispokémons 10 Hypertrank Entwickle ein Pokémon Begegnung mit Aerodactyl Fange ein Feuerpokémon 500 Sternenstaub

Stufen-Belohnung: Schließt ihr diesen Schritt ab, erhaltet ihr 1 Sonderbonbon, 2 goldene Himmihbeeren und eine Begegnung mit Arkani.

Nostalgie Herausforderung 2020 – Schritt 8/9

Aufgabe Belohnung Verwende 6 Power-Ups bei Pokémon 1 Lade-TM Kämpfe gegen einen anderen Trainer 1 Sternenstück Fange ein Bodenpokémon 500 Sternenstaub

Stufen-Belohnung: Schließt ihr diesen Schritt ab, erhaltet ihr 1 Sonderbonbon, 2 silberne Sananabeeren und eine Begegnung mit Nidoking.

Nostalgie Herausforderung 2020 – Schritt 9/9

Belohnung 3.000 XP 3.000 XP 3.000 XP

Stufen-Belohnung: Wie ihr das schon von anderen Spezialforschungen kennt, holt ihr im letzten Schritt einfach die Belohnungen ab, ohne Aufgabe.

Als Stufenbelohnung gibt es 10 Sonderbonbons und eine Begegnung mit Mewtu. Wie Trainer bereits herausfanden, beherrscht dieses Mewtu die Attacke Psychostoß.

Zusätzlich könnt ihr Pokémon GO jetzt noch effektiver von Zuhause aus spielen. Die Entwickler bei Niantic aktivierten jetzt die Raids von Zuhause, an denen ihr mit besonderen Raidpässen teilnehmen könnt. Zusammen mit der neuen Forschung, die man auch bequem von Zuhause lösen kann, seid ihr zum Event gut beschäftigt.