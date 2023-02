Pokémon GO: Neuer Promo-Code bringt euch 6 Items – So löst ihr ihn ein

In Pokémon GO gibt es am 24. Februar 2023 einen neuen Promo-Code. Was er bringt und wie ihr ihn einlöst, erfahrt ihr hier.

Was ist das für ein Code? Pokémon GO verteilt immer mal wieder neue Promo-Codes, die euch Items oder andere Inhalte im Spiel bringen können. Diese könnt ihr entweder im Spiel selbst (Android) oder auf einer entsprechenden Website (iOS) einlösen.

Heute, am 24. Februar, wurde ein neuer Code in der Community geteilt:

SWMLAGFHQ85AU

Was bringt der Code? Der Code bringt euch ein Lockmodul und 5 Hyperbälle. Die könnt ihr beispielsweise bei der weltweiten Hoenn-Tour am Wochenende verwenden.

Wie lange ist der Code gültig? Das ist derzeit unklar. Es kam in der Vergangenheit aber vor, dass Codes zeitlich begrenzt waren. Beeilt euch also am besten, wenn ihr ihn einlösen wollt.

Zuletzt wurden auch Codes veröffentlicht, die euch Begegnungen mit 3 Legendären Pokémon bringen konnten. Alle bekannten Promo-Codes im Februar 2023 findet ihr hier:

Promo-Code in Pokémon GO auf Android und iOS einlösen – So geht’s

Bei Android-Geräten kann man einfach Codes im Spiel einlösen, bei iOS hingegen muss man eine externe Website nutzen.

Android: Android-Nutzer navigieren im Spiel selbst in den Shop. Scrollt dort runter und sucht das Feld für “Promos”.

Tippt es an, fügt dort den Code ein und bestätigt. Anschließend landen die Items direkt bei euch im Inventar.

iOS: Auf iOS-Geräten ist das Eingeben im Shop nicht möglich, es gibt nicht einmal ein Feld dafür. Stattdessen müsst ihr die Rewards-Website von Niantic aufrufen. Den Link dazu findet ihr hier: Promo-Code einlösen (via rewards.nianticlabs.com).

Loggt euch hier mit eurem verknüpften Konto ein. Anschließend könnt ihr den Code eingeben und bestätigen. Danach werden euch die Gegenstände im Spiel gutgeschrieben.

Ihr solltet auch eine entsprechende Nachricht per Push-Mitteilung erhalten. Wenn ihr sicher gehen wollt: Im Tagebuch des Spiels könnt ihr überprüfen, ob die Items bei euch angekommen sind.

Apropos beeilen: Wenn ihr am Wochenende an der Hoenn-Tour teilnehmen möchtet, solltet ihr vorher dringend noch eine Spezialforschung abschließen.