In Pokémon GO ist die Nachhaltigkeits-Woche gestartet. Dieses Umwelt-Event im April 2021 bringt euch neue Quests als Feldforschungen und auch eine begrenzte Forschung. Wir zeigen euch hier, was sich für euch alles veränderte.

Wie lange läuft das Event? Der Startpunkt der Nachhaltigkeitswoche war der 20. April um 10:00 Uhr. Das Event läuft bis Sonntag, den 25. April um 20:00 Uhr Ortszeit. Nach Start des Events trugen Spieler aus der Community Änderungen zusammen, die wir euch in dieser Übersicht hier auf MeinMMO zeigen. Darunter ist auch der Start einer begrenzten Forschung.

Was ist eine begrenzte Forschung?

In Pokémon GO gibt es verschiedene Arten von Forschungen, die ihr erledigen könnt. Die begrenzten Forschungen sind nur mit einer befristeten Dauer für euch vorhanden. Nach Ablauf der Zeit könnt ihr die Quests nicht mehr erledigen. Das ist anders als bei Spezialforschungen oder Feldforschungen, die nicht ablaufen.

Begrenzte Forschung und Belohnungen zum Umwelt-Event

Die Boni in der schnellen Übersicht:

Eine Nachhaltigkeitskampagne ist verfügbar

Erstmalig erscheint Bithora in Pokémon GO

In der Wildnis erscheinen folgende Pokémon: Sleima, Rotomurf, Unratütox und Kastadur

Shiny Unratütox ist erstmalig verfügbar

In den 5-km-Eiern erscheinen: Digda, Tangela, Goldini, Knospi, Kikugi, Finneon und Rotomurf

Es gibt exklusive Quests und eine befristete Forschung

Ein kostenloses T-Shirt für euren Avatar

Shiny Unratütox findet ihr jetzt in Pokémon GO

Wir zeigen euch hier zunächst die drei Kapitel der Forschung zur Nachhaltigkeitswoche. Weiter unten im Artikel geben wir euch die Übersicht zu neuen Raidbossen und Quests.

Umwelt-Forschung 1/3

Aufgabe Belohnung Nutze 5 Beeren, um Pokémon

zu fangen Begegnung mit Myrapla Fange 7 Pokémon von Typ

Wasser Begegnung mit Goldini Fange 7 Pokémon mit

Wetterboost Begenung mit Knofensa

Stufen-Belohnung: Schließt ihr alle drei Aufgaben erfolgreich ab, erhaltet ihr dafür 20 Mega-Energien für Bisaflor, 1.000 Erfahrungspunkte und eine Begegnung mit Chelast.

Umwelt-Forschung 2/3

Aufgabe Belohnung Nutze 5 Beeren, um Pokémon

zu fangen Begegnung mit Tangela Fange 5 verschiedene Arten von

Pflanzen-Pokémon Begegnung mit Kastadur Verschicke 5 Geschenke an

Freunde Begegnung mit Phanpy

Stufen-Belohnung: Schließt ihr alle drei Aufgaben erfolgreich ab, erhaltet ihr dafür 20 Mega-Energien für Bisaflor, 1.500 Erfahrungspunkte und eine Begegnung mit Chelcarain.

Umwelt-Forschung 3/3

Aufgabe Belohnung Nutze 7 Beeren, um Pokémon

zu fangen Begegnung mit Kinoso (Sonne) Fange 40 Pokémon von Typ

Pflanze Begegnung mit Alola-Digda Nutze einen Rauch* Begegnung mit Bithora

Stufen-Belohnung: Schließt ihr alle drei Aufgaben erfolgreich ab, erhaltet ihr dafür 60 Mega-Energien für Bisaflor, 2.500 Erfahrungspunkte und eine Begegnung mit Bisaflor. Statt des Rauches könnt ihr auch eine Meltan-Box aktivieren. Mit dieser Anleitung erhaltet ihr die Meltan-Box kostenlos in Pokémon GO.

Neue Raids und Quests zur Umwelt-Woche

Die neuen Raidbosse: Auch auf den Arenen in Pokémon GO hat sich einiges verändert. Etwa ab 11:00 Uhr werdet ihr die neuen Bosse bei euch sehen können. In der folgenden Tabelle erfahrt ihr, welche Bosse das sind.

Schwierigkeit Bosse Tier 1 Unratütox

Bithora

Alola-Digda

Enton

Kastadur Tier 3 Giflor

Alola-Kokowei

Chelterrar

Camerupt

Rizeros Tier 5 Demeteros (Tiergeistform) Mega Bisaflor

Rexblisar

Schlapor

Diese Quests gibt es: Von PokéStops erhaltet ihr jetzt neue Feldforschungen, passend zum “Müll-Event”. Weiterhin findet ihr auch Quests, die es vor dem Event gab. Die nachfolgenden Quests sind dazugekommen oder veränderten ihre Belohnungen fürs Event.

Fange 5 Sleima Belohnung: Begegnung mit Seemops oder Piccolente

Nutze 3 goldene Himmihbeeren, um Pokémon zu fangen Belohnung: Begegnung mit Bithora

Nutze 5 Beeren, um Pokémon zu fangen Belohnung: Begegnung mit Igamaro

Fange 5 Unratütox Belohnung: Begegnung mit Waumboll

Nutze einen Rauch Belohnung: Begegnung mit Strawickl

AR-Scan Belohnung: Begegnung mit Kastadur, Burmy oder 80 Mega-Energien für Bisaflor



Wie gefällt euch das Event zur Nachhaltigkeit in Pokémon GO? Schreibt uns eure Meinung doch hier in die Kommentare und verratet uns eure Ziele für das Event. Sucht ihr nach bestimmten Shinys?