Pokémon GO: Morgen startet die Nachhaltigkeitswoche – Das müsst ihr wissen

In Pokémon GO startet morgen, am 20. April, die große Nachhaltigkeitswoche. Wir zeigen euch alle Boni und verraten, was sich am meisten lohnt.

Wann läuft das Event? Los geht es am 20. April um 10:00 Uhr Ortszeit. Über 5 Tage könnt ihr das Event dann ausnutzen ehe es am 25. April um 20:00 Uhr endet.

In der Zeit erscheinen vor allem Pokémon in der Wildnis, die sich um das Thema Nachhaltigkeit drehen. Außerdem wird es eine Kampagne zum Thema Nachhaltigkeit geben.

Nachhaltigkeitswoche bringt Bithora und Shiny Unratütox

Das sind die Boni: Die gesamten Boni drehen sich um das Thema Nachhaltigkeit. Wir geben euch hier die Übersicht darüber:

Eine Nachhaltigkeitskampagne ist verfügbar (mehr Infos darüber weiter unten im Artikel)

Erstmalig erscheint Bithora in Pokémon GO

In der Wildnis erscheinen folgende Pokémon: Sleima, Rotomurf, Unratütox und Kastadur

Shiny Unratütox ist erstmalig verfügbar

In den 5-km-Eiern erscheinen: Digda, Tangela, Goldini, Knospi, Kikugi, Finneon und Rotomurf

Es gibt exklusive Quests und eine befristete Forschung

Ein kostenloses T-Shirt für euren Avatar wird verfügbar sein

Das steckt in der Nachhaltigkeitskampagne: Etwas Ähnliches gab es bereits 2019 in Pokémon GO. Diesmal sollt ihr einzeln etwas Gutes für die Umwelt tun. Dafür könnt ihr Müll in eurer Nachbarschaft wegräumen oder einen Baum pflanzen. Wenn ihr das auf euren Social-Media-Kanälen teilt und dort den Hashtag #SustainableWithNiantic und das Tag @NianticLabs setzt, dann beurteilen die Entwickler eure Aktion.

Machen genügend Trainer mit, werden alle Spieler weltweit belohnt. Dabei sehen die Stufen wie folgt aus:

2.500 Beiträge: Level-5-Raids finden häufiger statt

5.000 Beiträge: Im Ingame-Shop wird eine Box mit 3 kostenlosen Fern-Raid-Pässen verfügbar sein

10.000 Beiträge: Es gibt doppelte EP für das Fangen von Pokémon

Welche Shinys gibt es im Event? Das Herzstück ist natürlich das neue Shiny Unratütox. Das erkennt ihr gut, denn die schillernde Form ist deutlich dunkler als das normale Unratütox.

Interessant werden ansonsten die Spawns von Kastadur und Sleima. Vor allem Kastadur erscheint außerhalb von Events ziemlich selten, sodass ihr die Chance nutzen solltet.

Das ist die Shiny-Familie von Unratütox.

Was kann das neue Pokémon? Bithora kann sich zu Thanathora entwickeln. Beide Monster gehören zu den Typen Gestein und Wasser. Sie spielen in der Meta von Pokémon GO allerdings keine große Rolle, da die Werte der Monster einfach zu schwach sind. Sie lohnen sich also eher für den PokéDex-Eintrag.

Wie geht es weiter in Pokémon GO? Der April neigt sich zwar langsam dem Ende zu, doch in Pokémon GO passiert noch eine Menge. Dazu zählen Raid- und Rampenlichtstunden, aber auch ein Freundschaftstag und ein Event rund um New Pokémon Snap. Alle Events in der Übersicht findet ihr hier:

