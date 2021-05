Pokémon GO startet Marill-Event viel zu früh und das lohnt sich für euch

Huch! In Pokémon GO startete heute, am 7. Mai, das Marill-Event mit Forschungsaufgaben. Eigentlich sollte das erst Sonntag losgehen. Niantic antwortete schon auf den Fehler und wir zeigen euch, warum ihr jetzt spielen solltet.

Was ist los in Pokémon GO? Am Morgen des 7. Mai fanden Trainer in Pokémon GO plötzlich die Aufgaben der begrenzten Forschung mit Marill vor. Die sollten eigentlich erst am Sonntag starten. Wie Niantic erklärt, ist ein Bug dafür verantwortlich, dass die Aufgaben jetzt viel zu früh im Spiel sind.

Doch das Lösen kann sich für euch lohnen, denn ihr könnt jetzt zweimal am Event teilnehmen.

Begrenzte Forschung mit Marill – Jetzt schon lösen

Das sagt Niantic: Auf Twitter schreibt der Support-Account von Niantic, dass die begrenzten Forschungen mit Marill fälschlicherweise schon aktiv sind. “Die Forschung wird am Sonntag, de, 9. Mai, von 08:00 Uhr bis 22:00 Uhr Ortszeit erneut laufen” (via Twitter.com).

Dazu gibt das Team den Hinweis, dass die Forschung für jeden Trainer zurückgesetzt wird, der vor dem offiziellen Start schon daran teilnahm.

Die ersten drei Quests sind einfach: Verschicke 2 Pokémon, Fange ein Pokémon, lande 2 gute Würfe – Alle drei belohnen euch mit einer Marill-Begegnung

Das bedeutet es für euch: Das Zurücksetzen der Forschung sind gute Neuigkeiten für euch, denn ihr könnt das Event dadurch zweimal spielen. Wer will, kann jetzt die Forschungsaufgaben für das Marill-Event abarbeiten und sich die Belohnungen sichern.

Wer also die Zeit hat, sollte das Event jetzt spielen und dann am Sonntag gleich nochmal.

Was gibt es für Belohnungen? Wie ihr das von den Events mit begrenzten Forschungen kennt, steht das Event-Pokémon auf der Liste der Belohnungen ganz oben. Euch erwarten also jede Menge Begegnungen mit Marill. Dazu erhaltet ihr:

Sternenstaub

Pokébälle

Erfahrungspunkte

Sananabeeren

Nanabbeeren

Marill-Bonbons

Himmihbeeren

Hyperbälle

Welche weiteren Probleme sind bekannt? Manche Trainer konnten bereits mehrere Seiten der Marill-Forschung lösen und dabei allerhand Belohnungen einsammeln.

Andere berichten davon, dass sie nach dem Abholen der Stufenbelohnung des ersten Kapitels keine Quests mehr so. Wir von MeinMMO haben das ausprobiert und konnten auch nur die erste drei Quests der Forschung lösen.

Es ist unklar, warum manche Trainer alle Kapitel lösen können und andere nur einen Teil der Aufgaben kriegen. Zumindest könnt ihr die Belohnungen der ersten Seite abholen.

Konntet ihr die verfrühte Marill-Forschung ausnutzen und euch schon jetzt viele Exemplare und Belohnungen sichern, oder spielt ihr das Event lieber nur Sonntag, wenn es offiziell startet? Schreibt uns eure Meinung doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.

In den nächsten Wochen starten noch viele weitere Ereignisse. Alle Events im Mai 2021 bei Pokémon GO zeigen wir euch hier in der aktuellen Übersicht.