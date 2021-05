Pokémon GO: Begrenzte Forschung mit Marill – Alle Quests und Belohnungen

In Pokémon GO läuft heute, am 9. Mai, die begrenzte Forschung mit Marill. Wir zeigen euch alle Aufgaben und Belohnungen, die ihr während des Events erhaltet und was ihr zu Marill wissen müsst.

Was ist los in Pokémon GO? Heute läuft ein Forschungs-Event, das euch viele Aufgaben stellen wird, die euch mit Marill belohnen. Ihr erhaltet dadurch zahlreiche Begegnungen, die euch die Chance auf ein “100 %”-Marill und auch auf Shinys geben. In dieser Übersicht zeigen wir euch alle Aufgaben, die euch da erwarten.

Wie lange läuft das Event? Das Event läuft am heutigen Sonntag von 08:00 Uhr bis 22:00 Uhr. Danach verschwinden die Aufgaben der befristeten Forschung.

Marill-Forschung – Alle Aufgaben

Das müsst ihr wissen: Ihr habt hier insgesamt 20 Kapitel bei dieser Forschung, die euch jeweils 3 Aufgaben stellen. Ab Stufe 11 wiederholen sich die ersten Aufgaben wieder. Das war auch schon bei vergangenen Forschungen so.

In der folgenden Übersicht zeigen wir euch alle Aufgaben einmal. Kapitel 1 und Kapitel 11 sind gleich. Genau wie Kapitel 2 und Kapitel 12 und so weiter. So könnt ihr genau sehen, bis wohin ihr mitmachen wollt und welche Belohnungen ihr durch den Abschluss der verschiedenen Kapitel erhaltet.

Marill-Forschung 1 und 11

Aufgabe Belohnung Verschicke 2 Pokémon Begegnung mit

Marill Fange 2 Pokémon Begegnung mit

Marill Lande 2 gute Würfe Begegnung mit

Marill

Stufen-Belohnung: Schließt ihr alle drei Aufgaben erfolgreich ab, erhaltet ihr dafür 500 Sternenstaub, 1.000 Erfahrungspunkte und 10 Pokébälle.

Marill-Forschung 2 und 12

Aufgabe Belohnung Verschicke 2 Pokémon Begegnung mit

Marill Fange 2 Pokémon Begegnung mit

Marill Lande 2 gute Würfe Begegnung mit

Marill

Stufen-Belohnung: Schließt ihr alle drei Aufgaben erfolgreich ab, erhaltet ihr dafür 500 Sternenstaub, 1.000 Erfahrungspunkte und 15 Sananabeeren.

Marill-Forschung 3 und 13

Aufgabe Belohnung Nutze 3 Sananabeeren

beim Fangen von Pokémon Begegnung mit

Marill Fange 2 Pokémon Begegnung mit

Marill Lande 2 gute Würfe Begegnung mit

Marill

Stufen-Belohnung: Schließt ihr alle drei Aufgaben erfolgreich ab, erhaltet ihr dafür 500 Sternenstaub, 1.000 Erfahrungspunkte und eine Begegnung mit Marill.

Marill-Forschung 4 und 14

Aufgabe Belohnung Lande 2 großartige Würfe Begegnung mit

Marill Fange 2 Pokémon Begegnung mit

Marill Verschicke 2 Pokémon Begegnung mit

Marill

Stufen-Belohnung: Schließt ihr alle drei Aufgaben erfolgreich ab, erhaltet ihr dafür 500 Sternenstaub, 1.000 Erfahrungspunkte und eine Begegnung mit Marill.

Marill-Forschung 5 und 15

Aufgabe Belohnung Lande 3 großartige Würfe Begegnung mit

Marill Fange 3 Pokémon Begegnung mit

Marill Lande 3 Curveball-Würfe Begegnung mit

Marill

Stufen-Belohnung: Schließt ihr alle drei Aufgaben erfolgreich ab, erhaltet ihr dafür 500 Sternenstaub, 1.000 Erfahrungspunkte und 15 Nanabbeeren.

Marill-Forschung 6 und 16

Aufgabe Belohnung Nutze 3 Nanabbeeren beim

Fangen von Pokémon Begegnung mit

Marill Fange 2 Pokémon Begegnung mit

Marill Lande 2 Curveball-Würfe

hintereinander Begegnung mit

Marill

Stufen-Belohnung: Schließt ihr alle drei Aufgaben erfolgreich ab, erhaltet ihr dafür 500 Sternenstaub, 1.000 Erfahrungspunkte und eine Begegnung mit Marill.

Marill-Forschung 7 und 17

Aufgabe Belohnung Lande 2 gute

Curveball-Würfe Begegnung mit

Marill Fange 2 Pokémon Begegnung mit

Marill Verschicke 2 Pokémon Begegnung mit

Marill

Stufen-Belohnung: Schließt ihr alle drei Aufgaben erfolgreich ab, erhaltet ihr dafür 500 Sternenstaub, 1.000 Erfahrungspunkte und 10 Marill-Bonbons.

Marill-Forschung 8 und 18

Aufgabe Belohnung Lande 2 gute Würfe

hintereinander Begegnung mit

Marill Fange 2 Pokémon Begegnung mit

Marill Verschicke 2 Pokémon Begegnung mit

Marill

Stufen-Belohnung: Schließt ihr alle drei Aufgaben erfolgreich ab, erhaltet ihr dafür 500 Sternenstaub, 1.000 Erfahrungspunkte und 15 Himmihbeeren.

Marill-Forschung 9 und 19

Aufgabe Belohnung Nutze 3 Himmihbeeren beim

Fangen von Pokémon Begegnung mit

Marill Fange 2 Pokémon Begegnung mit

Marill Lande 2 Curveball-Würfe

hintereinander Begegnung mit

Marill

Stufen-Belohnung: Schließt ihr alle drei Aufgaben erfolgreich ab, erhaltet ihr dafür 500 Sternenstaub, 1.000 Erfahrungspunkte und 10 Marill-Bonbons.

Marill-Forschung 10 und 20

Aufgabe Belohnung Lande 2 großartige Würfe

hintereinander Begegnung mit

Marill Fange 3 Pokémon Begegnung mit

Marill Entwickle ein Pokémon von

Typ Fee Begegnung mit

Marill

Stufen-Belohnung: Schließt ihr alle drei Aufgaben erfolgreich ab, erhaltet ihr dafür 500 Sternenstaub, 1.000 Erfahrungspunkte und 15 Hyperbälle.

Das musst du über Marill wissen

Warum lohnt sich das? Marill und seine Weiterentwicklung sind für Raids nicht besonders interessant. Falls ihr aber PvP spielt (Trainer gegen Trainer) oder es irgendwann mal vorhabt, dann ist ein starkes Marill in eurer Sammlung viel wert. In der Superliga führt Marill zusammen mit Galar-Flunschlick das Feld der stärksten Angreifer an.

Versucht heute also, Marill zu finden, die über gute Werte verfügen. Damit habt ihr schon mal eine solide Basis für eure Teams in der Superliga.

Wie gefallen euch die Events mit der Begrenzten Forschung? Findet ihr das cool und eine gute Möglichkeit, jetzt ein starkes Marill zu finden oder hättet ihr euch lieber ein anderes Event gewünscht? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern über das Thema aus.