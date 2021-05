Pokémon GO bestätigt Community Day im Juni mit Kaumalat – Dürft ihr nicht verpassen

Der Pokémon GO Community Day im Juni 2021 hat ein offizielles Datum und bestätigt ein Monster, das alle schon lange wollen: Kaumalat wird das Pokémon des Tages.

Wann startet der Community Day im Juni? Wie der offizielle Pokémon-GO-Twitter-Account bekannt gab, wird der Community Day am 06. Juni 2021 stattfinden. Das ist ein Sonntag. Genaue Event-Zeiten wurden noch nicht bekannt gegeben, zuletzt liefen die Community Days aber immer von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr – das dürfte auch diesmal wieder der Fall sein.

Bekannt ist, welches Pokémon sich an dem Tag die Ehre geben wird: Kaumalat wird im Fokus des Community Day stehen. Und damit ist das Juni-Event direkt zu einem Tag geworden, den man als Pokémon-GO-Trainer nicht verpassen sollte.

Kaumalat ist eines der spannendsten Pokémon im Spiel

Das ist Kaumalat: Das kleine Monster vom Typ Drache und Boden erschien erstmals in der vierten Generation und war seit seinem Release in Pokémon GO vor allem für seine Seltenheit berüchtigt. Der Drache war einfach verdammt schwer zu finden, nur ganz selten landete Kaumalat mal in Raids, Aufgaben oder in der Wildnis. So konnte man beim GO Fest 2020 ganz gut Kaumalat finden, danach wurde es wieder komplizierter.

Die Kaumalat-Familie mit ihren Shinys

Doch Kaumalat ist nicht nur aufgrund der Seltenheit begehrt, sondern auch aufgrund seiner Rolle im Spiel. Es entwickelt sich nämlich über Knarksel zu Knakrack weiter. Und Knakrack gehört nach aktuellem Stand mit zu den besten Angreifern in Pokémon GO.

Was bringt der Community Day? In der Ankündigung sind im Grunde keine Informationen außer dem Monster enthalten. Allerdings bringen Community Days immer folgende Eigenheiten mit sich:

Jede Menge Spawns des Eventmonsters. Ihr werdet also Kaumalat in Hülle und Fülle finden.

Eine spezielle Attacke. Sollte Knakrack eine besonders starke Bodenattacke bekommen, könnte es in der Meta noch weiter nach oben rutschen. Welche es wird, ist aber noch nicht bekannt.

Eine erhöhte Shiny-Rate. Es ist also gut möglich, dass man nicht nur eines der bisher seltensten und stärksten Monster am Community Day bekommt, sondern auch noch dessen schillernde Variante. Die ist schon seit langer Zeit in Pokémon GO freigeschaltet.

Dazu kommt in der Regel ein weiterer Bonus, wie extra Sternenstaub, EP oder verkürzte Brützeiten. Das wird sich aber noch zeigen.

Das sagt die Community: Im Pokémon-GO-Subreddit wird die Ankündigung überaus positiv aufgenommen. Endlich gibt es mal wieder ein richtig spannendes Pokémon am Community Day, so der Tenor.

“Die Verrückten haben es tatsächlich getan”, freut sich ein User (via reddit). Schon lange hoffen Spieler auf einen Kaumalat-Tag.

Es gibt erste Vermutungen, dass rund um den Community Day auch die Mega-Entwicklung für Knakrack kommen könnte (via reddit). Das ist zum Beispiel beim kommenden Community Day mit Wablu der Fall.

Die Spieler spekulieren, welche Attacke es bekommen könnte. Eine beliebte Variante wäre offenbar der Move “Erdkräfte”, den mehrere Spieler ins Gespräch bringen (via reddit).

Wie genau der Community Day aussehen wird, dürfte in den kommenden Wochen bekanntgegeben werden. Klar ist mit dem Pokémon aber schon jetzt, dass er für viele Trainer ein absoluter Pflichttermin sein dürfte – insbesondere, sollte Kaumalat danach wieder in seiner berüchtigten Seltenheit verschwinden.

Als nächsten steht erstmal das Marill-Event am kommenden Sonntag an. Tatsächlich konnten das aber schon einige spielen, nachdem das Marill-Event zu früh gestartet wurde.