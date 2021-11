Pokémon GO: Lugia Konter-Guide – Die besten Angreifer 2021

Um Lugia In Pokémon GO schnell zu besiegen, solltet ihr effektive Konter einsetzen. Wir von MeinMMO verraten euch, was ihr zu Lugia wissen müsst und welche Monster am besten gegen das legendäre Pokémon geeignet sind.

Wann könnt ihr auf Lugia treffen? Derzeit könnt ihr Lugia nur durch den Rocket-Boss Giovanni finden. Mit Hilfe eines Super-Rocket-Radars aus der Spezialforschung “Missverstandener Schabernack” könnt ihr Giovanni aufspüren.

Als letztes seiner drei Monster wird Giovanni dann Lugia im Kampf einsetzen. Habt ihr ihn besiegt, könnt ihr das legendäre Pokémon im Anschluss fangen.

Die besten Konter gegen Crypto-Lugia

Was ist Lugia für ein Pokémon? Bei Lugia handelt es sich um ein legendäres Pokémon der Typen Psycho und Flug. Es stammt aus der 2. Generation. Besonders schwach ist es gegen die Angriffe der Typen Gestein, Unlicht, Elektro, Geist und Eis.

Das sind die besten Konter: Damit ihr Lugia schnell besiegt, solltet ihr seine Schwächen nutzen und entsprechende Angreifer im Kampf einsetzen. Wichtig ist dabei auf das richtige Moveset sowie ein hohes Level der einzelnen Monster zu achten.

Die 10 besten Konter haben wir euch mit Hilfe der Übersicht von Pokebattler nachfolgend zusammengefasst (via pokebattler.com):

Pokémon Moveset Melmetal Donnerschock und Steinhagel Zacian Standpauke und Stromstoß Yveltal Standpauke und Finsteraura Caesurio Standpauke und Finsteraura (Crypto-) Magnezone Funkensprung und Stromstoß Regirock Zielschuss und Steinkante (Crypto-) Raikou Donnerschock und Stromstoß (Crypto-) Despotar Katapult und Knirscher Mew Dunkelklaue und Stromstoß Alola-Sandamer Pulverschnee und Eishieb

Habt ihr keines dieser Monster zur Verfügung, dann könnt ihr gegen Lugia auch auf folgende Alternativen setzen:

Stoloss mit Katapult und Steinkante

Magneton mit Donnerschock und Ladungsstoß

Metagross mit Patronenhieb und Sternenhieb

Mega-Entwicklung: Gegen Lugia könnt ihr auch hervorragend eine der folgenden Mega-Entwicklungen nutzen:

Mega-Rexblisar mit Pulverschnee und Meterorologe

Mega-Garados mit Feuerodem und Knirscher

Mega-Hundemon mit Standpauke und Knirscher

Welche Monster Giovanni außer Lugia in seinem Team hat und wie ihr ihn besiegen könnt, erfahrt ihr in unserem Konter-Guide zu Giovanni:

Pokémon GO: Giovanni besiegen – Beste Konter gegen Lugia im November 2021

Lohnt sich Lugia?

Gibt es Lugia als Shiny? Ja, Lugia ist grundsätzlich auch in seiner schillernden Form im Spiel zu bekommen. Ihr erkennt es an seinem roten Bauch. Aber Achtung: Giovanni hat im Moment noch keine Shiny-Lugia in seiner Gewalt. Ihr werdet bei ihm also vorerst kein Glück auf ein glänzendes Exemplar haben (via leekduck.com).

Lugia normal (links) und als Shiny (rechts)

Wie stark ist Lugia?

Das legendäre Pokémon kann besonders in der Verteidigung und Ausdauer glänzen. Im Angriff ist es etwas schlechter, kann aber immer noch solide Werte aufzeigen. Somit gehört es vor allem in der Hyper- und Meisterliga zu den Top-Kandidaten (via pvpoke.com). Für den Einsatz in Raids gibt es allerdings bessere Monster.

Da ihr Lugia von Giovanni nur in der Crypto-Form erhaltet, verfügt es über die Lade-Attacke Frustration. Diese ist allerdings nicht sonderlich stark, weshalb ihr sie ändern solltet, sofern ihr Lugia in seiner Crypto-Form belasst.

Im Rahmen des derzeit stattfindenden Rocket-Events habt ihr die kurzzeitige Chance euren Crypto-Pokémon Frustration zu verlernen.

Erlösen oder Frustration verlernen? Alternativ habt ihr die Möglichkeit Lugia zu erlösen. Belasst ihr es als Crypto-Pokémon, dann steigt sein Angriff um 20 % und es ist in diesem Bereich etwas stärker. Im Gegenzug nimmt die Verteidigung aber um den gleichen Wert ab.

Wollt ihr Lugia also in der PvP-Liga nutzen, dann ist es sinnvoller es zu erlösen. Für den Einsatz in Raids bietet sich hingegen die Steigerung seines Angriffswerts in der Crypto-Form an.

Für wen lohnt sich Lugia? Jeder, der noch auf der Suche nach einem starken Pokémon für die GO Kampfliga ist, sollte seine Chance nutzen. Darüber hinaus bringt euch Crypto-Lugia einen neuen Eintrag in eurem Crypto-Pokédex.

Werdet ihr gegen Lugia kämpfen? Welche Konter setzt ihr am liebsten gegen das legendäre Pokémon ein? Und hattet ihr schon Glück und konntet ein schillerndes Exemplar ergattern? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare.

Was ist eigentlich dieser Schillerpin? Wir haben uns angesehen, um was es sich dabei handelt und erklären euch, ob es ihn in Pokémon GO gibt.