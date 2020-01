An diesem Wochenende kehren die legendären Pokémon Latias und Latios zurück zu Pokémon GO. Wir geben euch eine Übersicht über die besten Konter, die Brauchbarkeit und die Shinys.

Wann kommen Latias und Latios? Das Duo erscheint schon heute Abend, am 24. Januar, um 22 Uhr auf den Arenen. Bei uns in Deutschland ist das schon zu spät für Raids, weshalb wir am Samstag starten. Bis Montagabend, also den 27. Januar um 22 Uhr, bleiben die Pokémon erhalten.

Damit ihr bestmöglich auf das Raid-Wochenende vorbereitet seid, zeigen wir euch hier die besten Konter und geben weitere Infos zum Event.

So läuft das Raid-Wochenende mit Latias und Latios ab

So funktioniert ein Raid-Wochenende: Solche Events gab es bereits in der Vergangenheit, zuletzt mit Lugia und Ho-Oh.

Dabei erscheinen die Raid-Bosse nicht vermehrt auf den Arenen, sondern kommen einfach ganz normal zu den Raids dazu. Neben Latias und Latios wird auch weiterhin Heatran in den Level-5-Raids verfügbar sein.

Latias und Latios kommen zurück zu Pokémon GO.

Nutzt diese Tipps: Wer noch auf der Suche nach Shiny Latias oder Latios ist, sollte sich mit anderen Spielern absprechen. Wir geben euch einige Tipps, wie ihr das Event am besten nutzt:

Stellt euch schon vor den Raids effektive Kampfteams zusammen, damit ihr das nicht schnell in der Lobby machen müsst Sprecht euch mit anderen Spielern ab, die vielleicht das gleiche Pokémon wie ihr raiden wollen. Bildet dann ein Team Versucht in eurer Community jeden Raid zu melden. So können genug Spieler eingebunden werden und die Raids können stattfinden. Wenn ihr noch Spieler in der Umgebung sucht, dann schaut mal in unsere Facebook-Gruppe zu Pokémon GO.

Die besten Konter gegen Latias und Latios

Nutzt diese Typen: Beide Pokémon sind von Typ Psycho und Drache. Effektiv sind die Typen Eis, Drache, Fee, Unlicht, Geist und Käfer. Ihr könnt also breite Konter-Teams aufstellen.

Rayquaza ist der Top-Konter gegen Latias und Latios

Nutzt diese Konter: Die Konter gegen die beiden Pokémon sehen ziemlich gleich aus. Wir zeigen euch daher die 10 besten Konter, die gegen beide Monster nützlich sind:

Rayquaza mit Drachenrute und Wutanfall

Dialga mit Feuerodem und Draco Meteor

Palkia mit Drachenrute und Draco Meteor

Brutalanda mit Drachenrute und Wutanfall

Maxax mit Drachenrute und Drachenklaue

Knakrack mit Drachenrute und Wutanfall

Dragoran mit Drachenrute und Wutanfall

Darkrai mit Standpauke und Finsteraura

Giratina (Urform) mit Dunkelklaue und Spukball

Snibunna mit Standpauke und Lawine

Am besten sind Drachen-Pokémon gegen Latias und Latios. Die anderen Typen sind aber auch nicht schlecht und nur unwesentlich schwächer.

Wie viele Spieler braucht man? Latias kann man nur zu dritt besiegen. Selbst mit Wetterverstärkung schafft man Latias nicht im Duo. Damit es besonders schnell geht, empfehlen wir eine Gruppengröße von 4 bis 6 Spielern.

Latios hingegen kann man zu zweit besiegen, wenn windiges Wetter herrscht. Ohne Wetterbonus funktioniert das Duo ebenfalls nicht. Auch hier ist eine Gruppengröße von 4 bis 6 Spielern am besten.

Shiny Latias und Latios – Alle Infos

Gibt es die beiden Shinys? Bereits seit der letzten Rückkehr von dem Duo gibt es sie auch als Shiny zu fangen. Ihr könnt dann also in den legendären Raids gleich 3 unterschiedliche Shinys fangen, denn Heatran ist ja ebenfalls erhältlich.

Die beiden Shinys unterscheiden sich deutlich vom normalen Pokémon.

Wie liegt die Chance auf ein Shiny? Die Wahrscheinlichkeit auf ein legendäres Shiny aus einem Raid liegt bei 1 zu 19. Ihr habt also ganz gute Chancen auf ein Shiny, wenn ihr fleißig raidet.

Lohnen sich die Raids von Latias und Latios?

So gut wird Latias: Raids von Latias werden außer für Shinys nicht sehr interessant sein. Die Werte vom Pokémon sind nicht so gut und mehr als eine schwächere Alternative ist Latias nicht.

Latias lohnt sich nicht wirklich, doch Latios wird richtig gut

So gut wird Latios: Hierbei handelt es sich um eines der besten Drachen-Angreifer im Spiel. Es ist zwar nicht so gut wie Rayquaza oder Dialga, doch beherrscht dafür mit Drachenklaue eine schnellere Attacke.

Die schnelle Attacke ist vor allem für Trainerkämpfe und gegen Team GO Rocket interessant. Ein gutes Latios im Team ist also nicht verkehrt.

Zusammen mit Latias und Latios startet auch das Mondneujahr-Event. Wir zeigen euch alle Boni: