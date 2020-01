Latias und Latios kommen zurück zu Pokémon GO – Aber nur kurz

Das nächste Raid-Wochenende in Pokémon GO ist angekündigt worden. Das Duo Latias und Latios kommt für wenige Tage zurück und wird auch als Shiny fangbar sein.

Wann kommt Latias und Latios? Das Duo kommt am kommenden Wochenende, also vom 24. Januar um 22 Uhr bis zum 27. Januar um 22 Uhr, zurück zu Pokémon GO.

Ihr werdet also effektiv vor allem Samstag, Sonntag und Montag raiden können. Am Freitag wird es um 22 Uhr schon zu spät für Raids sein.

Alle Infos zur Rückkehr von Latias und Latios

Wie läuft ein Raid-Wochenende ab? Zuletzt gab es ein solches Event mit Ho-oh und Lugia. Dort spawnten sie zusammen mit Viridium in Level-5-Raids. Man kann also davon ausgehen, dass an diesem Raid-Wochenende auch Heatran weiterhin in Raids zu finden sein wird.

Die Anzahl der Level-5-Raids war beim vergangenen Event nicht erhöht. Dies dürfte nun auch der Fall sein. Es kann also sein, dass ihr hier und da etwas mehr nach Level-5-Raids suchen müsst.

Wie sieht es mit Shiny Latias und Latios aus? Bereits seit der letzten Rückkehr der beiden Pokémon können sie auch als Shiny gefangen werden. Ihr werdet sie also auch am kommenden Wochenende als Shiny antreffen.

Die Unterschiede zwischen der Normalform und dem Shiny erkennt ihr gut. Latias ist als Shiny gelb/gold, während Latios grünlich ist.

Wie wahrscheinlich ist ein Shiny? Die Rate dürfte wie üblich bei einem legendären Raid bei 1 zu 19 liegen. Ihr habt also recht gute Chancen auf ein Shiny.

Braucht man Latias und Latios im Kampf? Latias ist nicht wirklich relevant für die Meta von Pokémon GO. Latios hingegen ist da schon besser. Es gehört zu den besten Drachen-Angreifern im Spiel und punktet vor allem durch seine schnelle Lade-Attacke Drachenklaue.

Also unabhängig von den Shinys solltet ihr vor allem Latios-Raids machen. Das Pokémon lohnt sich nämlich.

Bald könnte es auch einen neuen EX-Raid-Boss geben. Wir stellen euch mögliche Kandidaten vor: