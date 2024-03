Pokémon GO: Knarbon entwickeln – So erhaltet ihr Crimanzo und Azugladis

Das Pokémon Knarbon hat in einem Event sein Debüt in Pokémon GO gefeiert. Wir erklären euch, wie ihr es entwickeln und fangen könnt.

Was ist das für ein Event? Das Event, welches Knarbon ins Spiel gebracht hat, ist das Horizonte-Event. Dieses läuft vom 05. März 2024 10:00 Uhr bis zum 11. März 2024 um 20:00 Uhr. Dieses bringt einige Boni und verschiedene Pokémon mit – unter anderem Knarbon, ein Feuer-Pokémon aus der 9. Spielegeneration.

Wie kann ich Knarbon fangen? Während des Events könnt ihr Knarbon neben anderen Pokémon in 2-km-, 5-km- und 10-km-Eiern finden. Hierbei ist die Chance in 10-km-Eiern am höchsten, wie ein Trainer auf Reddit herausgefunden hat.

Nach dem Event wird Knarbon nur noch in 10-km-Eiern zu finden sein. Das Besondere an diesem Pokémon: es hat nicht nur eine, sondern gleich 2 potenzielle Entwicklungen.

So erhaltet ihr Crimanzo und Azuglaris beim Entwickeln von Knarbon

Wie kann ich Knarbon zu Crimanzo entwickeln? Um Crimanzo zu erhalten, müsst ihr zuerst Knarbon als euren Kumpel einstellen. Anschließend müsst ihr, während es euer Kumpel ist, 30 Psycho-Pokémon besiegen. Die Pokémon müssen dabei nicht von Knarbon selbst besiegt werden, es muss in der Zeit lediglich euer Kumpel sein.

Wie kann ich Knarbon zu Azugladis entwickeln? Für die Entwicklung von Knarbon zu Azugladis, müsst ihr Knarbon ebenfalls als euren Kumpel wählen. Während es euch begleitet, müsst ihr 30 Geist-Pokémon besiegen und bekommt anschließend die Option, Knarbon zu Azugladis zu entwickeln.

Wie kann ich Knarbon am schnellsten entwickeln? Bereits bei der Entwicklung von Rasaff zu Epitaff gab es die Mechanik, bei der ihr Pokémon besiegen müsst, während ihr Rasaff als Kumpel dabei hattet. Hier war es egal, ob ihr Pokémon in der Kampfliga, in Arenen, in Übungskämpfen oder im Duell gegen Freunde besiegt habt.

Im Duell gegen eure Freunde könnt ihr die notwendigen Pokémon am schnellsten besiegen. Sprecht euch mit einem Freund ab, sodass er beispielsweise 3 schwache Geist-Pokémon aufstellt, wenn ihr Crimanzo erhalten wollt. Besiegt euren Freund nun 10-mal und ihr habt die 30 besiegten Pokémon erfolgreich absolviert.

Was sagt ihr zu Knarbon und seinen beiden potenziellen Entwicklungen? Seid ihr bereits auf der Jagd danach oder habt ihr es vielleicht sogar schon erhalten und entwickelt? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Eine Übersicht, über die Events im März 2024 in Pokémon GO findet ihr bei uns ebenfalls.