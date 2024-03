Pokémon GO: Morgen startet Horizonte-Event – Alle Spawns und Boni

In Pokémon GO startet am 05. März das Event Pokémon Horizonte: Die Serie , die euch zahlreiche Spawns und Boni bringt. Wir von MeinMMO zeigen euch, auf welche Inhalte ihr euch in den kommenden Tagen freuen könnt.

Was ist das für ein Event? In Pokémon GO erwartet euch in den kommenden Tagen das Event Pokémon Horizonte: Die Serie , das anlässlich einer Kollaboration mit der gleichnamigen Fernsehserie stattfindet. Bei dieser dreht sich alles um die Paldea-Region, die von den beiden Trainern Liko und Rory erkundet wird.

So könnt ihr euch während des Events auch in Pokémon GO über das eine oder andere Monster aus dieser Region freuen. Aber auch altbekannte Monster werden am Start sein. Welche Boni euch darüber hinaus erwarten, haben wir nachfolgend für euch zusammengefasst.

Wann läuft das Horizonte-Event? Das Event Pokémon Horizonte: Die Serie startet morgen, am 05. März 2024, um 10:00 Uhr Ortszeit und ist bis 11. März 2024 um 20:00 Uhr Ortszeit aktiv. Es ist Teil der neuen Season Welt voller Wunder .

Alle Spawns und neuen Monster zum Horizonte-Event

Alle wilden Spawns: In der Wildnis erwarten euch zum Horizonte-Event vor allem die Starter-Pokémon der Paldea-Region. Darüber hinaus könnt ihr dort erstmals auch auf Pikachu mit einer Kapitänsmütze treffen, was zusätzlich die exklusive Attacke Volttackle erlernt. Das eine oder andere Monster kann zudem als Shiny gefangen werden. Welche das sind, haben wir euch nachfolgend mit einem (*) markiert.

Sichlor*

Nasgnet*

Felori

Krokel

Kwaks

Pamo

Mit etwas Glück findet ihr auch:

Pikachu mit Kapitänsmütze*

Alola-Sleima*

Tanhel*

Neues Pokémon in Eiern: Ein besonderes Highlight des Events könnt ihr euch aus den 2-, 5- und 10-km-Eiern sichern: Knarbon. Das Feuer-Pokémon aus der 9. Generation lässt sich während des Events ausschließlich dort finden und schlüpft neben weiteren Monstern aus den besagten Eiern.

Knarbon, Crimanzo und Azuglaris (Bildquelle: pokémon.com)

Das sorgt bereits vor dem Event-Start für Aufregung bei den Trainern. Ihr braucht nämlich nicht nur die richtigen Eier sondern auch eine ordentliche Portion Glück. Habt ihr endlich eins ergattert, dann könnt ihr es zu Crimanzo oder Azuglaris weiterentwickeln.

Dafür müsst ihr es jedoch als Kumpel nehmen und damit, je nach gewünschter Entwicklung, gegen 30 Geist- oder 30 Psycho-Pokémon kämpfen. Nach dem Event erhaltet ihr Knarbon dauerhaft aus 10-km-Eiern. Als Shiny kann das neue Pokémon aber noch nicht gefangen werden.

Mehr zum Thema Pokémon GO: Eier ausbrüten im März 2024 – Inhalte der 2er, 5er, 7er, 10er und 12er Eier von Franzi Korittke

Pokémon aus Raids: Auch in den Raids werden andere Gegner zu finden sein. Wer Pikachu mit Kapitänsmütze in der Wildnis nicht finden konnte oder auf ein Shiny hofft, kann es auch in den Raids besiegen. Folgende Monster erwarten euch dort:

Raid Raid-Bosse Level-1-Raids Pikachu mit Kapitänsmütze*

Rihorn*

Wuffels* Level-3-Raids Chaneira*

Noctuh

Metagross Pokémon mit einem (*) können mit etwas Glück auch als Shiny gefangen werden

Alle Boni zum Horizonte-Event

Kostenlose Boni: Während des Events Pokémon Horizonte: Die Serie erwartet euch in Pokémon GO auch wieder der eine oder andere Bonus. Dabei habt ihr unter anderem die Möglichkeit bei Schnappschüssen auf die Serien-Charaktere zu treffen oder an Showcases teilzunehmen. Letztere lohnen sich besonders, wenn ihr euch eine der neuen Belohnungen sichern wollt. Folgende Boni erwarten euch außerdem:

zweifache EP beim Schlüpfen

Team GO Rocket-Ballons spawnen häufiger

Charaktere der Serie tauchen in Schnappschüssen auf

Volttackle als exklusive Attacke beim Fangen von Pikachu mit Kapitänsmütze macht 90 Schaden in Trainer-, Arena- und Raid-Kämpfen senkt bei Trainerkämpfen die Verteidigung des Anwenders um eine Stufe

als exklusive Attacke beim Fangen von Pikachu mit Kapitänsmütze Event-Feldforschungen Begegnungen mit Pikachu mit Kapitänsmütze*, Entoron, Panzaeron*, Wuffels*, Felori, Krokel & Kwaks

Showcases mit verschiedenen Event-Pokémon

Bonus im Webstore: Wem das noch nicht genug ist, der kann sich im Webstore von Pokémon GO außerdem die Hyper-Legendenbox kaufen. Diese kostet dort 14,99 Dollar und bringt euch 3 Fern-Raid-Pässe, 10 Premium-Kampf-Pässe sowie 10 Brutmaschinen.

Auf welches Pokémon freut ihr euch beim Event besonders? Und welchen Boni hättet ihr euch außerdem gewünscht? Schreibt es uns gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

In den kommenden Wochen ist in Pokémon GO noch einiges los. Wir zeigen euch alle Events im März und welche sich besonders lohnen.