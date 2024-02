Pokémon GO kündigt neues Pokémon an, doch Trainer sind schon jetzt davon genervt

In Pokémon GO soll es bald ein neues Monster geben, doch Trainer sind davon gerade gar nicht begeistert. Wir von MeinMMO zeigen euch, um welches Pokémon es geht und was die Community am Release stört.

Um welchen Release geht es? In Pokémon GO findet in wenigen Tagen das Horizonte-Event statt, was die Fernsehserie Pokémon Horizonte thematisieren soll. Dabei dreht sich alles um die Paldea-Region. Aus diesem Grund könnt ihr auch erstmals auf das Feuer-Pokémon Knarbon treffen.

Während neue Pokémon normalerweise bei den Trainern besonders beliebt sind, sind viele Spieler bereits jetzt schon von Knarbon genervt. Wir erklären euch nachfolgend, wieso das so ist.

Trainer nervt Art des Pokémon-Debüts

Was stört die Trainer am Release? Das Horizonte-Event, das am 05. März startet, steht ganz im Zeichen der Paldea-Region sowie den Haupt-Charakteren der Pokémon Horizonte -Serie. Eines der Highlights ist der Release von Knarbon. Doch statt es in der Wildnis oder in Raids finden zu können, müssen Trainer Unmengen an Eiern brüten. Und genau das stößt vielen sauer auf.

Was ist an dem Eier-Debüt so schlimm? Knarbon ist nicht das erste Pokémon, das auf diese Weise ins Spiel gelangt. Vor ihm wurden bereits andere interessante Monster, wie Ignivor, Knattox oder Frospino, in Eier gepackt und sind somit aktuell nur auf diesem Weg zu bekommen. Allerdings zeigt sich aus der Vergangenheit, dass die Chancen eines zu erhalten, relativ gering sind.

Das liegt daran, dass es noch eine Reihe weiterer Pokémon in den Eiern gibt. Darüber hinaus kann Knarbon nur während des Events in den kleineren 2- und 5-km-Eiern gefunden werden, danach ist es ausschließlich aus 10-km-Eiern zu bekommen. Die Chancen werden dann also nochmal geringer. Wie mies sie bei Ignivor waren, lest ihr in diesem Artikel:

Mehr zum Thema Pokémon GO: So mies sind die Chancen auf das neue Ignivor beim aktuellen Event von Max Handwerk

Was bedeutet das für die Trainer? Wer sich frühzeitig ein Knarbon für seine Sammlung sichern möchte oder es anschließend sogar noch zu Crimanzo oder Azugladis weiterentwickeln will, muss jede Menge Eier ausbrüten – auch, um ausreichend Bonbons zu sammeln. Da bleibt es für viele Spieler nicht aus, sich zur kostenlosen Brutmaschine weitere kostenpflichtige hinzuzukaufen.

In der Reddit-Community kann man aus diesem Grund bereits jetzt jede Menge genervte Kommentare finden:

plastic_vader: Und wieder ein neues Pokemon, das in Eiern eingesperrt ist …. Aber das war ja auch zu erwarten. Neue Pokemon in Pokemon GO? Sie werden in Eiern oder Raids eingesperrt sein.

Salsadips: Raids sind für mich in Ordnung. Jeder kann einen Raid-Release ab Tag 1 kostenlos bekommen. Bei Eier-Release ist es nur ein ‘investiere eine Bootsladung Münzen und wahrscheinlich bekommst du immer noch keins’.

thedeadsigh: Ich kann es kaum erwarten, ihnen kein Geld für Brutmaschinen zu geben.

Und auch MeinMMO-Leser AndyHer schrieb uns in die Kommentare: Schade, schon wieder Ausbrüten. Erstmalig Ignivor nach ca. 120 Eiern, Knattox nach ca. 10-12 Eiern (davon 5 Eier während des Events) erhalten. So macht Pokémon GO nur bedingt Spaß. In diesem Fall braucht man ja drei Pokemon, um eine komplette Sammlung zu haben.

Was ist Knarbon überhaupt für ein Pokémon?

Das ist Knarbon: Bei Knarbon handelt es sich um ein Feuer-Pokémon aus der 9. Spiele-Generation. Ihr erkennt es an einer schwarzen Rüstung, aus der rote und gelbe Flammen herausschlagen. Es kann sich zu Crimanzo oder Azugladis weiterentwickeln. In Pokémon GO müsst ihr es dazu als Kumpel nehmen und mit ihm gegen 30 Psycho- oder 30 Geist-Pokémon kämpfen.

Knarbon, Crimanzo und Azugladis (Bildquelle: pokémon.com)

Kann man es als Shiny bekommen? Nein, im Moment ist Knarbon noch nicht in seiner schillernden Form im Spiel vorgesehen. Sollte es irgendwann soweit sein, dann könnt ihr es an seinen blauen Augen erkennen.

Wie ist eure Meinung zum Release des neuen Pokémon? Findet ihr es auch nervig, dass es hinter Eiern versteckt ist? Oder mögt ihr dieses Feature sogar ganz besonders? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.