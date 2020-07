Wer mit der Welt von Pokémon aufgewachsen ist, der kennt sicherlich auch Jessie und James. Die beiden Rüpel von Team Rocket sind nun auch in Pokémon GO gelandet und das kommt gut an.

Das ist passiert: Aktuell herrscht das Team Rocket über Pokémon GO. Am Donnerstagabend tauchte erstmalig das bekannteste Duo der bösen Organisation auf: Jessie und James.

Das kommt gut an, denn die Bösewichte wurden sich oft gewünscht von den Spielern. Immerhin sind sie wohl fast so bekannt wie Ash und sein Pikachu. Außerdem haben sie auch in den Konsolenspielen eine Rolle gespielt. Nun, 4 Jahre nach dem Release von Pokémon GO, tauchen sind jetzt auch im Mobile-Hit auf.

Team Rocket erlebt neue Beliebtheit

So kommen Jessie und James an: Der Hype um ihr Release war groß. Immerhin nervten sie regelmäßig unsere großen Kindheitshelden und man hatte wohl die ein oder andere Rechnung mit den Rüpeln offen.

Nun kann man endlich die Feinde seiner Kindheit besiegen und Jessie und James den berühmten Schuss in den Ofen verpassen.

Der User ProbablyADitto schreibt auf reddit zum Release: „Das ist genau die Art von Spaß, die das Spiel mehr braucht.“ und trifft damit wohl den Nerv viele Spieler.

Im Mauzi-Ballon sind Jessie und James unterwegs.

Das macht Jessie und James so besonders: Niantic hat die beiden Rüpel mit viel Detailliebe ins Spiel gebracht. So sprechen sie euch beispielsweise mit den bekannten Worten „Jetzt gibt es Ärger und es kommt noch härter!“ an.

Außerdem könnt ihr Jessie und James nur finden, wenn ihr den Mauzi-Heißluftballon seht. In diesem Ballon waren Jessie und James immer unterwegs. Der Ballon sieht aus wie Mauzi, weil sie auch immer ein sprechendes Mauzi dabei hatten. Das fehlt aktuell noch in Pokémon GO, doch möglicherweise kommt es zu einem späteren Update.

Wer sind Jessie und James? Sie gehören zum Team Rocket, einer bösen Organisation, die Pokémon stehlen möchte und dadurch die Welt regieren will.

Jessie und James hatten es dabei im Anime vor allem auf das Pikachu von Ash abgesehen. Mit verrückten Robotern und Ideen versuchten sie dann Pikachu zu fangen. Das ging aber eigentlich immer schief und Ash und Pikachu verpassten ihnen dann den Schuss in den Ofen, wodurch sie durch die Luft flogen.

Auch in den Konsolenspielen tauchten die Rüpel immer wieder auf und wir mussten sie schon da besiegen und vertreiben.

Nun kann man das alles auch in Pokémon GO machen. Der Kampf hier ist recht einfach, wenn man die richtigen Pokémon dabei hat. In unserem Konter-Guide zu Jessie und James zeigen wir euch die besten Möglichkeiten, um sie zu besiegen.