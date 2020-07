In Pokémon GO sind nun Jessie und James von Team Rocket verfügbar. Ihr müsst beide Rüpel besiegen und habt dann die Chance auf Crypto-Shinys. Wir zeigen euch hier, wie ihr das Team Rocket besiegen könnt.

Wie kommt man an Jessie und James? Die beiden Rüpel sind in ihrem Mauzi-Ballon unterwegs. Wenn ihr diesen Ballon über eure Map schweben seht, dann könnt ihr mit ihm interagieren und so Jessie und James herausfordern.

Beide Rüpel nutzen unterschiedliche Pokémon und wenn ihr das falsche Team dabei habt, könnt ihr durchaus verlieren. Damit das nicht passiert, zeigen wir euch hier die besten Konter gegen Jessie und James.

So besiegt ihr Jessie – Die besten Konter

Welche Pokémon nutzt Jessie? Wenn ihr auf den Ballon drückt, dann kämpft ihr zunächst gegen Jessie. Sie nutzt folgende 3 Pokémon:

Rettan

Sichlor

Kindwurm

Am Ende könnt ihr dann einem Rettan begegnen. Wenn ihr Glück habt, ist das sogar Shiny.

Die Crypto-Version von Rettan als Shiny.

Wie besiegt man Jessie? Hier stehen euch viele Pokémon zur Auswahl. Eine gute Wahl ist beispielsweise ein starkes Eis-Pokémon wie Mamutel. Damit könnt ihr erst Rettan aus dem Weg räumen und dann mit den Lade-Attacken Sichlor und Kindwurm effektiv treffen.

Gestein-Pokémon wie Rihornior oder Despotar sind ebenfalls eine gute Wahl.

Ist der Kampf schwer? Wirklich herausfordernd ist das nicht. Solange ihr starke Pokémon im Team habt und nicht komplett uneffektiv gegen die 3 Monster seid, dann sollte das kein Problem sein.

So besiegt ihr James – Die besten Konter

Welche Pokémon nutzt James? Nachdem ihr Jessie besiegt habt, wartet James auf euch. Er hat ebenfalls 3 feste Pokémon:

Smogon

Sniebel

Tanhel

Nach einem Sieg erhaltet ihr garantiert ein Crypto-Smogon. Das kann mit Glück auch Shiny sein.

Crypto-Smogon kann Shiny sein.

Wie besiegt man James? Eine gute Möglichkeit ist hier beispielsweise Lucario. Mit der schnellen Lade-Attacke Steigerungshieb kann es viel Schaden verursachen und ist gegen Sniebel sogar vierfach effektiv.

Eine Alternative sind hier Boden-Pokémon, wie etwa ein Rihornior. Damit kommt ebenfalls problemlos gegen James an.

Ist der Kampf schwer? Sniebel könnte euch etwas in Bedrängnis bringen, doch wenn ihr dagegen einen guten Konter habt, dann ist das kein Problem. Setzt einfach ein starkes Pokémon ein, was effektiv ist und ihr werdet erfolgreich sein.

Wie besiege ich die Rocket-Bosse? Die 3 Rocket-Bosse Cliff, Arlo und Sierra sind schon deutlich kniffliger zu besiegen. Passend dazu haben wir für euch einen großen Guide zusammengestellt, der zeigt, wie ihr die 3 Bosse besiegen könnt.