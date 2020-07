Heute ist die große Rocket-Übernahme in Pokémon GO – So läuft das ab

Heute Mittag, am 12. Juli, übernimmt Team Rocket das Sagen in Pokémon GO. Wir zeigen euch, wie die Rocket-Übernahme abläuft und wie ihr erfolgreich dran teilnehmen könnt.

Wann läuft das Event? Das Event läuft heute für 3 Stunden. Am Sonntag, den 12. Juli von 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr, taucht Team Rocket vermehrt auf.

Was passiert im Event? In diesen 3 Stunden dreht sich alles um Team Rocket. Sie sind deutlich häufiger anzutreffen und auch der Rocket-Ballon erscheint häufiger.

Alle Infos zur Rocket-Übernahme

Diese Boni gibt es: Ihr könnt von zahlreichen Boni profitieren, die rund um Team Rocket kurzzeitig verfügbar sind:

Team Rocket erscheinen häufiger an Stops und in Ballons

Doppelter Sternenstaub für das Besiegen der Rocket-Rüpel

Jessie und James erscheinen häufiger

Die Attacke Frustration kann mit einer TM geändert werden

Die Team-Rocket-Musik spielt in Pokémon GO

Die Rocket-Ballons tauchen häufiger auf.

Darüber berichten Spieler: Laut Spieler aus Neuseeland auf reddit erscheinen Rocket-Rüpel alle 20 Minuten durch einen Ballon. Ihr könnt also auch entspannt von Zuhause aus spielen und trotzdem im Event mindestens 9 Rüpel besiegen.

Sollte man das Event ausnutzen? Aktuell haben die Rocket-Rüpel und Bosse wieder neue Pokémon, die ihr besiegen könnt. Vor allem die Crypto-Shinys der Bosse dürften viele Leute in die Kämpfe locken.

Während der Übernahme habt ihr also die besten Voraussetzungen, um eure Rocket-Radars vollzumachen und die Bosse herauszufordern.

Außerdem muss man in dieser Woche eine kleine Spezialforschung rund um die Rüpel lösen. Dafür muss man einige Bösewichte besiegen. Ihr könnt die Spezialforschung entspannt während des Events lösen, wenn ihr noch nicht fertig seid.

Dieser Bonus ist besonders gut: Während der 3 Stunden könnt ihr die Attacke Frustration entfernen. Das ist besonders wichtig, denn durch eine Anpassung sind Crypto-Pokémon plötzlich zu den besten Angreifern im Spiel geworden – vorausgesetzt sie haben eine andere Lade-Attacke als Frustration.

Ihr könnt also die 3 Stunden nutzen und jedem eurer starken Crypto-Pokémon andere Moves beibringen, die es deutlich besser machen. Gute Beispiele hierfür sind beispielsweise:

Despotar

Snibunna

Metagross

Brutalanda

Sumpex

Magnezone

Ihr könnt während der Stunde übrigens auch auf Giovanni treffen, wenn ihr das passende Super-Rocket-Radar besitzt. In unserem Guide zu Giovanni zeigen wir euch die besten Konter gegen den Boss.